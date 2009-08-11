سفیر ایران در روسیه با جمعی از نمایندگان مجلس گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، چشم انداز مناسبات دو کشور در بخش های اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک، زمان اتمام نیروگاه بوشهر، کیفیت هواپیماهای توپولف، مواضع مسکو در خصوص انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان از عمده ترین محورهای گفتگو و تبادل نظر اعضای گروه دوستی پارلمانی با روسیه در مجلس شورای اسلامی با سفیر کشورمان در مسکو بود.

سنایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران- روسیه در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تاکید بر اهمیت مناسبات دو کشور تصریح کرد: دو کشور ظرفیتهای فراوانی در عرصه های گوناگون صنعتی، فناوری و اقتصادی دارند که باید با برنامه ریزی از آنها در جهت منافع مشترک بهره گیرند.

وی تاکید کرد: علایق دیرین دو ملت و منافع و دیدگاههای مشترک پیرامون تحولات منطقه ای و بین المللی تقویت و توسعه مناسبات دو کشور را بیش از پیش ضروری ساخته است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی پشتوانه ارزنده ای برای تعمیق روابط دو کشور می باشد و گروه دوستی پارلمانی ایران- روسیه از گسترش روابط دوستانه فی مابین در همه عرصه ها حمایت می کند.

سجادی سفیر ایران در روسیه نیز در این دیدار نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل و تحکیم روابط دو کشور بسیار مهم خواند و افزود: مجلس شورای اسلامی نقش بسزایی در تقویت همکاریهای دو کشور داشته و خواهد داشت.

وی افزود: باید از تمامی فرصتها و زمینه ها برای تقویت روابط فی مابین بهره برد.

سفیر کشورمان در روسیه با اشاره به اهمیت و جایگاه دو کشور در سطح منطقه و جهان تصریح کرد تحولات منطقه و جهان تقویت روابط دو کشور را بیش از گذشته ضروری ساخته است.

وی در خصوص فعالیت نیروگاه بوشهر افزود: روند اقدامات اجرایی برای آغاز به کار فعالیت نیروگاه بوشهر به خوبی پیش می رود.