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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۷:۰۹

سفیر ایران در روسیه با جمعی از نمایندگان مجلس گفتگو کرد

سفیر ایران در روسیه با جمعی از نمایندگان مجلس گفتگو کرد

سید محمود رضا سجادی سفیر کشورمان در روسیه پیش از ظهر امروز دوشنبه با رئیس و اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چشم انداز مناسبات دو کشور در بخش های اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژیک، زمان اتمام نیروگاه بوشهر، کیفیت هواپیماهای توپولف، مواضع مسکو در خصوص انتخابات اخیر ریاست جمهوری کشورمان از عمده ترین محورهای گفتگو و تبادل نظر اعضای گروه دوستی پارلمانی با روسیه در مجلس شورای اسلامی با سفیر کشورمان در مسکو بود.

سنایی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران- روسیه در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تاکید بر اهمیت مناسبات دو کشور تصریح کرد: دو کشور ظرفیتهای فراوانی در عرصه های گوناگون صنعتی، فناوری و اقتصادی دارند که باید با برنامه ریزی از آنها در جهت منافع مشترک بهره گیرند.

وی تاکید کرد: علایق دیرین دو ملت و منافع و دیدگاههای مشترک پیرامون تحولات منطقه ای و بین المللی تقویت و توسعه مناسبات دو کشور را بیش از پیش ضروری ساخته است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی پشتوانه ارزنده ای برای تعمیق روابط دو کشور می باشد و گروه دوستی پارلمانی ایران- روسیه از گسترش روابط دوستانه فی مابین در همه عرصه ها حمایت می کند.

سجادی سفیر ایران در روسیه نیز در این دیدار نقش مجلس شورای اسلامی در تسهیل و تحکیم روابط دو کشور بسیار مهم خواند و افزود: مجلس شورای اسلامی نقش بسزایی در تقویت همکاریهای دو کشور داشته و خواهد داشت.

وی افزود: باید از تمامی فرصتها و زمینه ها برای تقویت روابط فی مابین بهره برد.

سفیر کشورمان در روسیه با اشاره به اهمیت و جایگاه دو کشور در سطح منطقه و جهان تصریح کرد تحولات منطقه و جهان تقویت روابط دو کشور را بیش از گذشته ضروری ساخته است.

وی در خصوص فعالیت نیروگاه بوشهر افزود: روند اقدامات اجرایی برای آغاز به کار فعالیت نیروگاه بوشهر به خوبی پیش می رود.

کد مطلب 927993

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