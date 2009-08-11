زاهدان از کمترین اماکن گردشی و تفریحی مناسب برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد امروز در بازدید از پارکها و اماکن تفریحی شهر زاهدان اظهار داشت: به رغم تلاشهای انجام شده، شهر زاهدان از کمترین مکانهای گردشی و تفریحی مطلوب و مناسب برخوردار است که برای ایجاد و توسعه این اماکن اعتباراتی از سوی استانداری سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به تأکید رئیس جمهور در دور دوم سفر به سیستان و بلوچستان مبنی بر ایجاد و توسعه اماکن تفریحی و گردشگری در تمامی شهرهای این استان، باید متولیان امور شهری در این راستا تلاش بیشتری کنند تا این مهم به سرعت تحقق یابد.

وی با تأکید بر توسعه اماکن گردشگری و تفریحی شهروندان استان تصریح کرد: تمام مسئولان اجرایی و امور شهری باید بهترین طرحها و برنامه های عمران شهری و سرگرمی به ویژه برای جوانان و کودکان را اجرا نمایند.

آزاد اعلام کرد: در نظر داریم علاوه بر توسعه فضای سبز، پارک خانواده نیز با بهترین امکانات لازم در کلانشهر زاهدان احداث شود تا خانواده ها اوقات فراغت خود را سپری کنند.