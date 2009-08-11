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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

استاندار سیستان و بلوچستان:

زاهدان از کمترین اماکن گردشی و تفریحی مناسب برخوردار است

زاهدان - خبرگزاری مهر: استاندار سیستان و بلوچستان گفت: علی رغم تلاشهای انجام شده، شهر زاهدان از کمترین اماکن گردشی و تفریحی مطلوب و مناسب برخوردار است .

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد امروز در بازدید از پارکها و اماکن تفریحی شهر زاهدان اظهار داشت: به رغم تلاشهای انجام شده، شهر زاهدان از کمترین مکانهای گردشی و تفریحی مطلوب و مناسب برخوردار است که برای ایجاد و توسعه این اماکن اعتباراتی از سوی استانداری سیستان و بلوچستان اختصاص یافته است .

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به تأکید رئیس جمهور در دور دوم سفر به سیستان و بلوچستان مبنی بر ایجاد و توسعه اماکن تفریحی و گردشگری در تمامی شهرهای این استان، باید متولیان امور شهری در این راستا تلاش بیشتری کنند تا این مهم به سرعت تحقق یابد.

وی با تأکید بر توسعه اماکن گردشگری و تفریحی شهروندان استان تصریح کرد: تمام مسئولان اجرایی و امور شهری باید بهترین طرحها و برنامه های عمران شهری و سرگرمی به ویژه برای جوانان و کودکان را اجرا نمایند.

آزاد اعلام کرد: در نظر داریم علاوه بر توسعه فضای سبز، پارک خانواده نیز با بهترین امکانات لازم در کلانشهر زاهدان احداث شود تا خانواده ها اوقات فراغت خود را سپری کنند.

کد مطلب 927995

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