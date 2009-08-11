تغییر در رفتار شهروندی و ترویج فرهنگ هنجارسازی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد شوشتری تصریح کرد: در دوره مدیریت جدید هویت ‌بندی فرهنگسراها برداشته شد تا با تمرکز بر روی فعالیت فرهنگسراها و خانه‌ های فرهنگ صورت گیرد.

وی ادامه داد: در دوره جدید متوجه شدیم که اهداف سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مورد تهدید قرار گرفته و باید باور کنیم که این سازمان متولی تمام کارهای خوب در شهر نیست.

شوشتری با بیان اینکه شهرداری رسانه‌ های متعددی مثل متروها، میادین تره بار و... دارد که هر کدام به گونه ‌ای کارکرد رسانه ‌ای دارند یادآورشد: سازمان امکانات خوبی دارد که همین مسئولیت ما را سنگین تر کرده است.

وی ادامه داد: یکی از کارهای سازمان استفاده از امکانات برای گسترش و بسط فرهنگ و هنر است،هنر ابزاری برای رسیدن به فرهنگ بوده و ما از ابزارهای هنری که در جامعه داریم باید به نحو مطلوب استفاده کنیم.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران افزود: امسال در بحث هویتهای فرهنگی گام برداشتیم وسعی داریم بحث هویت را به شکل متمرکز با دپارتمانهای فکری و عملیاتی در داخل معاونت های فرهنگی پیش ببریم و همواره این اصل در سازمان بوده که چندپارگی را به یکپارچه سازی بدل کنیم.

وی به برنامه‌ های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان اشاره کرد و گفت: امسال فقط می‌خواهیم درباره "قناعت" و "ترویج قرآن" فعالیت کنیم.