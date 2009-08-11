730 روستا و مناطق روستایی گلستان تحت پوشش آبفار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا خواستار بعداز ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: از مجموع هزار و 456 روستا و مناطق روستایی که باید خدمات آبرسانی در آن ارائه شود، تنها 606 روستا تحت پوشش این شرکت است.

وی اظهار داشت: این در حالیست که در مجموع 750 روستای استان دارای آب بوده و 119 روستای دیگر نیز توسط شوراها و هیئت امنا یا دهیارن تامین آب و نگهداری می شود و 80 نقطه مسکونی فاقد کد روستایی نیز زیرنظر این شرکت است.

وی خاطرنشان کرد: درصد برخورداری از آب شرب در استان در حال حاضر حدود 69 درصد بوده که این میزان در سال 83 حدود 52 درصد بوده است.

به گفته خواستار، در حال حاضر رتبه برخورداری روستاهای این استان از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی 23 است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان بیان داشت: میانگین روستانشینی در کشور 31 بوده اما در این استان 51 است.

وی با اشاره به اینکه تعدادی از روستاهای گلستان با تانکر سیار آبرسانی می شوند، تعداد تانکرهای سیار در استان را 30 دستگاه اعلام کرد.

خواستار تعداد مشترکان این شرکت را 151 هزار و 800 مشترک اعلام کرد و گفت: 94 درصد مشترکان خانگی و بقیه دیگر بخشها هستند.