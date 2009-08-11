سفر مقام بلندپایه صهیونیست به قاهره درباره پرونده شالیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی، سفر "عوزی آراد" مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و یکی از نزدیکان نتانیاهو دیروز در سفر خود به قاهره درباره آزادی احتمالی شالیت با مقامات مصری گفتگو خواهد کرد.

"گلعاد شالیت" در ژوئن 2006 در نوار غزه به دست نیروهای حماس به اسارت درآمد.

مقامات حماس در مذاکراتی که اخیرا با وساطت مصر با طرف صهیونیستی داشته اند، خواستار آزادی صدها اسیر خود در برابر آزادی شالیت شده بودند.

از سوی دیگر نتانیاهو روز گذشته در تماس تلفنی با مبارک از اقدام دستگاه امنیتی مصر در خنثی سازی برنامه ترور سفیر این رژیم در قاهره تمجید کرد.