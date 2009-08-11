اختصاص 13 میلیارد تومان برای برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری کشور

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، سیدعیسی حسینی ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه پنجمین جشنواره مجسمههای شنی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: جشنوارهها هر ساله با تنوع و کیفیت خاصی برگزار میشوند.
حسینی درباره اعتبارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به صورت کلی اعتبارات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ملی و استانی است و اعتبارات از طریق استان به ادارات کل داده میشود.
وی افزود: در برخی از مواقع در برگزاری این جشنوارهها و در راستای بارور شدن هنر و فرهنگ کشور هزینههایی برای برگزاری این جشنوارهها در نظر گرفته میشود.
این مسئول با اشاره به اینکه امسال بودجه وزرات فرهنگ و ارشاد با وضعیت خاصی روبروست، افزود: در سال جاری بودجههای عمرانی و جاری کشور از طرف مجلس شورای اسلامی کاهش یافته است و این در بودجه وزراتخانه نیز تاثیرگذار بود.
حسینی در ادامه با اشاره به رشد 25 درصدی بودجه جاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در سال جاری گفت: در سال گذشته حدود 13 میلیارد تومان از اعتبارات سفرهای استانی هیئت دولت در سطح کشور ای برپایی جشنوارههای مختلف از جمله جشنواره امام رضا(ع) و دیگر جشنوارهها هزینه شد.
مدیرکل برنامه و بودجه وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از تخصیص حدود 300 میلیون تومان اعتبار در سال جاری برای برگزاری جشنوارههای مختلف در استان خبر داد.
وی افزود: در حال حاضر منتظریم تا اعتبارات پس از تصویب طرح در مجلس و تغییر و تحولات صورت گرفته در آن به ما ابلاغ شود تا بتوانیم بر اساس این بودجه برنامههای خود را تعریف کنیم.
جشنواره سراسری مجسمه های شنی تا 22 مرداد ماه در ساحل بابلسر برپاست.
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