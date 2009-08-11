به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل خانه تئاتر گفت: در جلسه هیئت مدیره خانه تئاتر تشکیل کمیته شهرستانهای خانه تئاتر تصویب شد تا برای تاسیس خانه تئاتر در شهرستانها اقدام لازم را انجام دهد. سهراب سلیمی، اصغر همت و منوچهر اکبرلو از طرف هیئت مدیره به عنوان اعضای کمیته شهرستانها انتخاب شدند.
ایرج راد با اشاره به اینکه عدهای از هنرمندان تئاتر شهرستانها عضو خانه تئاتر هستند افزود: برای گسترش فعالیت و زیر پوشش فعالیتهای صنفی قرار گرفتن هنرمندان تئاتر، هیئت مدیره خانه تئاتر تصمیم گرفت با تاسیس شعب خانه تئاتر در شهرهای کشور، هنرمندان تئاتر را به عنوان اعضای خانه تئاتر بپذیرد.
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