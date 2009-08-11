بازدید شهردار تهران از باغ موزه دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید که دکتر محسن اسماعیلی ، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز شهردار تهران را همراهی می کرد ، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران به ارائه توضیحاتی پیرامون آخرین وضعیت این باغ موزه پرداخت .

شهردار تهران در این بازدید از بخش های مختلف آماده شده و در حال آماده سازی باغ موزه دفاع مقدس بازدید کرد .

پس از این بازدید ، نشست مشترک قالیباف با مدیران این طرح ملی برگزار شد و مسئولان باغ موزه دفاع مقدس به ارائه توضیحاتی درباره این طرح پرداختند .

در باغ موزه دفاع مقدس هفت تالار در نظر گرفته شده که در راهی به نام "راه تعالی" مفاهیم عمیق دفاع مقدس را از مجموعه وقایع منجر به انقلاب اسلامی تا رسیدن به یادمان دفاع مقدس شامل می شود.

این هفت تالار با نام های "آستانه حیرت" و "حقانیت"، "دفاع"، "آرامش"، "شهادت"، "پیروزی" و "سرانجام" نام گذاری شده اند و سعی شده در هر تالار با استفاده از آخرین فن آوری روز ، بخش هایی از تاریخ دفاع مقدس بازگو شود.

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می شود .