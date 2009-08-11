به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد پایگاه‌های اورژانس با رشد 4/2 برابری از 683 پایگاه در ابتدای سال 84 به 1639 پایگاه در حال حاضر رسیده است.



همچنین زمان رسیدن آمبولانس بر بالین بیماران نیز بهبود یافته و در حال حاضر این زمان در شهرهای کوچک 7 دقیقه، در شهرهای بزرگ 10 دقیقه و در مراکز جاده‌ای 13 دقیقه کاهش یافته است.



بنابراین گزارش تعداد 1835 آمبولانس از سال 1384 تاکنون به سیستم اورژانس افزوده شده است که تنها 750 دستگاه آن در سال 87 خریداری شده است. بدین ترتیب تعداد آمبولانس‌های 115 اورژانس با رشد 7/2 برابری به 2880 دستگاه رسیده است.

همچنین تعداد شهرهای تحت پوشش امداد هوایی اورژانس 115 به 11 شهر در کل کشور افزایش یافته است. تعداد پایگاه‌های طرح امداد دریایی و امداد ساحلی نیز به 42 پایگاه رسیده است.



آموزش کمکهای اولیه به 15 هزار نفر از عموم مردم، آموزش کمکهای اولیه و اصول احیاء به 10 هزار نفر از رانندگان تاکسی و اتوبوسهای داخل شهری، برگزاری 12 کارگاه آموزشی نحوه احراز سلامت جسمی و روانی متقاضیان گواهینامه رانندگی برای پزشکان معاین ناجا، مصوب کردن آموزشهای بدو و حین خدمت ویژه کارکنان مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی، اجرای طرح آموزش پلیس امدادگر، راه‌اندازی دوره MPH با گرایش سوانح و بلایا، برگزاری اولین المپیاد کشوری تکنیسینهای فوریتهای پزشکی از جمله اقداماتی است که در راستای برنامه جامع همگانی صورت گرفته است.