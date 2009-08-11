هیئتی برای بررسی خسارات وارد شده حوادث اخیر تشکیل شد

مرتضی تمدن در حاشیه پنجمین دوره طرح کشوری ولایت در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اینکه منبع جبران خسارتهای وارد شده به شهر باید مشخص شود، خاطرنشان کرد: هیئتی در قالب رسیدگی به خسارت دیدگان پس از فرمایشات رهبری معظم انقلاب تشکیل شده است که این موضوع را بررسی خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین شهرداری میزان خسارتهایی که به کوچه ها و معابر وارد شده است چهار میلیارد تومان اعلام کرده است اما خسارتهایی که به اشخاص وارد شده است توسط این هیئت کارشناسی، تعیین و بررسی می شود و پس از آن در دولت در این خصوص چاره اندیشی می کند.

قیمت بنزین تغییری نخواهد کرد

استاندار تهران در ارتباط با قیمت بنزین با توجه به تحریمها اظهار داشت: قیمت بنزین هیچ تغییری نمی کند و البته این تحریمهای اخیر در حد شایعه است و اگر هم تحریم صورت بگیرد برای تمام شرایط پیش بینی های لازم صورت گرفته و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

تمدن افزود: همچنین تا زمانی که طرح هدفمند کردن یارانه ها در مجلس قطعی نشده است و به صورت قانون در نیامده است بنزین به صورت عادی کنترل و قیمت تغییر نمی کند.



