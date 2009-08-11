طرح ولایت بسیج مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ایوب حمیدی، مسئول بسیج طلاب سپاه کربلای مازندران عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه طرح ولایت بسیج طلاب مازندران در دانشکده تربیت معلم ساری با بیان اینکه در این طرح سه روزه حدود 260 نفر از طلبه های 43 پایگاه بسیج طلاب استان شرکت داشتند افزود: ازهر پایگاه بسیج طلاب استان شش طلبه بسیجی در طرح ولایت حضور دارند.

وی با اشاره به اینکه این طرح ولایت یک برنامه آموزشی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است، بیان داشت: در این طرح مباحثی چون، فرقه گرایی، عرفان های انحرافی، ناتوی فرهنگی، مباحث مربوط به آمریکا با عناوین مختلف، مسائل سیاسی روز و نیز نقش معنویت در نبرد متقارن به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.

مسئول بسیج طلاب سپاه کربلای مازندران ادامه داد: این طرح در راستای گسترش و تعمیق مبانی سیاسی، اجتماعی، دینی و علمی و افزایش توانمندی های طلاب و روحانیان بسیجی در دفاع از انقلاب و آرمان های امام راحل(ع) و رهبری هر ساله برگزار می شود.

حمیدی خاطر نشان کرد: این مباحث توسط اساتید برجسته و کارشناسان این بخش در مدت سه روز به طلاب بسیجی استان ارائه شد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه آموزشی فرقه شناسی در این طرح سه روزه گفت: امروزه یکی از اهداف دشمن ایجاد شبهه در اعتقادات دینی جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران بوده که در این راستا نقش طلاب بسیجی حائز اهمیت است.