تلفات تصادفات جاده ای در کرمان 27 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، جواد هدایتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی سالهای اخیر با اقدامات انجام شده در خصوص ایمن سازی جاده های استان کرمان شاهد سیر نزولی تلفات تصادفات جاده ای بوده ایم و در همین راستا در سال جاری نیز تلفات تصادفات جاده ای استان کرمان 27 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان دومین استان از لحاظ حجم ترافیک عبوری در کشور می باشد گفت: یکی از مهمترین دلایل کاهش تلفات جاده ای کرمان افزایش فعالیت های آموزشی و فرهنگ سازی با همکاری نهادهای مرتبط بوده است که موجب کاهش تخلفات و درنهایت تصادفات شده است.

هدایتی با تاکید بر لزوم توسعه زیر ساختهای جاده های استان عنوان کرد: 50 درصد از تصادفات استان کرمان در 16 درصد از جاده های استان روی می دهد و این مسئله بر ضرورت ایمن سازی این راهها تاکید دارد.

وی گفت: استان کرمان به دلیل موقعیت جغرافیایی در مسیر ترانزیتی کشور قرار گفته است و حجم بزرگی از کالاها و مسافر کشور از راههای کرمان می گذرد.

هدایتی طول راههای استان کرمان را 4 هزار و 577 کیلومتر دانست و گفت: مجاورت با بنادر جنوبی و جنوب شرق کشور استان کرمان را به محور ارتباطی بین آسیای میانه و بنادر جنوبی کشور تبدیل کرده است.

