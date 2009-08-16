سهام عدالت قابل معامله و فروش نیست

محمد عباسی در گفتگو با مهر سهام عدالت واگذار شده به مردم را غیرقابل معامله و فروش اعلام کرد و گفت: واگذاری سهام عدالت به مردم فرصتی است که از طریق آن دهکهای پایین جامعه می توانند از این فرصت استفاده کرده و در جریان اقتصاد سهیم باشند.

وزیر تعاون اظهار داشت: در جریان واگذاری تصدی ها و شرکتهای دولتی به مردم افراد دیگری از جامعه می توانند در زمان واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس اقدام به خرید سهام نمایند.

عباسی تصریح کرد: جامعه هدف دولت در واگذاری سهام عدالت 6 دهک جامعه معادل 42 میلیون نفر است که این گروهها امکان خرید نقدی سهام را ندارند، بنابراین دولت برای حمایت از آنها تصمیم گرفت برای دهکهای ضعیف 50 درصد از ارزش سهام واگذار شده را ببخشد و مابقی را در اقساط 10 ساله دریافت کند.

وی افزود: از زمان آغاز به کار واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شریط تاکنون 36 میلیون نفر از مردم عضو تعاونی های سهام عدالت شدند به نحوی که برنامه شناسایی و واگذاری سهام عدالت به افراد واجد شرایط دیگر که ممکن است تحت نظر هیچ سازمانی نبوده و به صورت متفرق باشند، ادامه دارد.

وزیر تعاون با اشاره به نزدیک شدن دولت به پایان برنامه واگذاریها، گفت: در آخرین جلسه شورای عالی واگذاری که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برنامه ریزی صورت گرفت تا تمام واجدین شرایط باقیمانده نیز مورد شناسایی قرار گیرند.

عباسی در پایان کارگران را یکی از مهم ترین گروههایی اعلام کرد که تاکنون سهام عدالت به آنان واگذار نشده است و قرار است به زودی واجدین شرایط شناسایی شده مشمول دریافت سهام عدالت شوند.