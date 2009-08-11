سفارش لباس 2 کیلومتری برای عروسی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کی اس ال نیوز، ژائو پنگ که در هفته آینده ازدواج خواهد کرد تصمیم گرفته با دوختن یک دنباله دامن نه تنها نامش را در کتاب رکوردهای جهانی ثبت کند بلکه به گفته مادربزرگش چشم حسودان را نیز کور کند.

طراح این دنباله لباس می گوید بیش از 3 ساعت زمان لازم است تا این پارچه جمع شود و در جعبه محل نگهداری اش قرار بگیرد.

نخ به کار رفته در این پارچه صورتی رنگ است و از بیش از یک هزار پیله کرم ابریشم ساخته شده است.

هزینه ساخت این پارچه بیش از 50هزار دلار تخمین زده شده و گمان می رود پس از پایان مراسم رکوردزنی با ارزش بیش از یک صد هزار دلار فروخته شود.

آخرین رکورد دنباله دامن لباس عروس توسط یک دختر 24 ساله رمانیایی ثبت شده که از لباس ژائو پنگ چینی نیم کیلومتر کمتر بوده است.

همسر ژائو معتقد است که با اضافه شدن این دنباله 2 کیلومتری به دامن لباس عروس خانم خوشبختی زندگی مشترکشان جاودانه خواهد شد.