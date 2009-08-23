بحران آب شرب و کشاورزی در شهریار/ عدم توجه و پاسخگویی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، به رغم تاکید فراوان مسئولان شهریار برای اختصاص حق آبه ای از سد طالقان به کشاورزان شهریاری، هم اکنون که بیش از سه سال از این موضوع می گذرد، به دلیل عدم اختصاص آب این سد به شهرستان، شهریار با کمبود آب مواجه شده است که این امر علاوه بر افزایش بیکاری، از بین رفتن باغات و زمینهای کشاورزی و در ادامه کاهش تولیدات کشاورزی را در پی دارد.

شهرستان شهریار قطب تولید سبزی و صیفی استان تهران است، رتبه اول تولید میوه های سردرختی در این استان را دارد و بیش از 50 درصد قارچ کشور در این شهرستان توسط تولید می شود که در صورت از بین رفتن اراضی و باغات کشاورزی به طور قطع تولید این محصولات نیز کاهش می یابد.

به دلیل عدم جاری شدن آبهای سطحی در این شهرستان، بیشتر آب مصرفی در بخش شرب و کشاورزی از سفره های زیرزمینی تامین می شود و در حال حاضر کمبود آب باعث فرونشست بیش از حد این سفره ها نیز شده است.

با وجود انتشار گزارشهایی در روزهای 19 آبان و 18 آذرماه سال گذشته در خبرگزاری مهر و پرداختن به این مشکل شهروندان شهریاری و عملکرد وزارت نیرو در این مورد، اقدامات مسئولان مربوطه کافی نبوده و شهریار با بحران فرونشست سفره های زیرزمینی و کمبود آب مواجه شده است.

با انتشار گزارشهایی در این مورد، سازمان آب منطقه ای تهران، با ارسال جوابیه ای به دفتر خبرگزاری مهر غرب استان تهران اختصاص آب از کانال محمدیه رباط کریم به این شهرستان را جایگزین انتقال آب از سد طالقان دانست اما فرماندار شهریار معتقد بود که انتقال آب کانال محمدیه به شهریار جایگزین آبهای سد طالقان نیست و خواستار اختصاص کانال آبی از سد طالقان به این شهرستان شد چون کلنگ این سد و انتقال بخشی از حق آبه به نام شهرستانهای شهریار و رباط کریم زده شده است.

سازمان آب منطقه ای طرحهای پنج گانه تامین آب شهریار را اجرا کند

با توجه به دور دوم سفر رئیس جمهوری به شهرستان شهریار و تاکید رئیس جمهور مبنی بر اینکه باید برای تامین آب شهرستان شهریار فکر اساسی شود، در این زمینه فرماندار شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از اقدامات انجام شده قبلی از سازمان آب منطقه ای تهران خواست تا در مورد اجرای طرحهای پنج گانه تامین منابع آب شهرستان و اجرایی شدن مصوبات دور اول و دوم سفر، اقدامات لازم را انجام دهد.

محمدعلی عرفان منش ادامه داد: در شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان تمامی مسئولان تاکید کردند که سازمان آب منطقه ای باید فکر اساسی برای تامین آب شهریار در آینده ای نه چندان دور کند چون هم اکنون بحران کم آبی در بخشهای شرب و کشاورزی، گریبان گیر مردم و کشاورزان شده و آنها را با مشکلات عدیده ای مواجه کرده است.

وی گفت: حفاظت جدی از منابع آبی موجود شهرستان، طرح مقابله با چاه های غیرمجاز و شرکتهای حفار متخلف همچنین جلوگیری از آلودگی آب و خاک شهرستان از دیگر مصوبات و تاکیدات شورای حفاظت از منابع آب شهرستان است.

سفره های آب زیرزمینی شهریار دچار فقر شدند

وی اظهار داشت: در حال حاضر سفره های زیرزمینی شهریار دچار فقر شدند و باید مسئولان امر به فکر بحرانهای به وجود آمده باشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: با دستور وزیر نیرو، کمیته ویژه رسیدگی به مشکلات آب شهرستان تشکیل شد و 15 بند در قالب مصوبه ای در نظر گرفته شد، تاکید ما این است که باید عملیاتی شود تا دیگر شاهد نگرانی مردم و کشاورزان در مورد کمبود و تامین آب نباشیم.

نماینده فرمانداران شهرستانهای استان تهران در شورای توسعه و برنامه ریزی استان افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهور پروژه های اساسی در خصوص تامین آب شهرستانهای استان تهران و شهر تهران مصوب شده که شهرستانهای شهریار نیز در زمره این مصوبات قرار دارد.

نیاز شهریار به 450 میلیارد تومان برای اجرای طرحهای تامین آب

عرفان منش گفت: در جلسات مربوط به طرحهای کوتاه و میان مدت تاکید شد که در مورد تامین آب توسط آب و فاضلاب شهری شهریار طرحهای مورد نظر نیاز به اعتباری بالغ بر 450 میلیارد تومان دارد.

با توجه به اینکه شهرستان شهریار نگین سبز استان تهران است و در بسیاری از تولیدات رتبه اول استان و دوم و سوم کشوری را داراست، مسئولان امر باید با بر طرف کردن مشکلات و معضلات دومین کلانشهر استان تهران، نگذارند که پتانسیلهای بخشهای مختلف به خصوص کشاورزی از بین رود و با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرستان رونق یابد.

شهرستان یک میلیون و 200 هزار نفری شهریار بعد از کرج دومین کلانشهر استان تهران می باشد که در 45 کیلومتری غرب استان تهران واقع شده است.