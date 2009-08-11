خنثی شدن طرح حمله به پایگاه نظامی آمریکا در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی العربیه، در بیانیه مقامهای کویت آمده است دستگاههای امنیتی یک هسته شش نفره را که مشخص شد عضو القاعده هستند، متلاشی کرده است.



به گفته مقامهای کویت، اعضای این هسته برای حمله به یک پایگاه ارتش آمریکا در ماه رمضان برنامه ریزی می کردند.



این مقامها به جزئیات بیشتری درباره طرح حمله به پایگاه نظامی آمریکا که به گفته مقامهای کویت، خنثی شده است از جمله ملیت افراد دستگیر شده، اشاره نکرده اند.



حضور نظامی آمریکا در خاک کویت به ویژه از دهه نود با اشغال این کشور از سوی رژیم بعثی صدام و با دخالت نظامی آمریکا و متحدان برای بیرون راندن نظامیان رژیم بعثی سابق، تشدید شد.

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