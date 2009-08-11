ورزشکاران باید از نهج البلاغه الگو برداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حضرت آیت الله مکارم شیرازی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای هیئت مدیره مرکز گسترش نهج البلاغه در ورزش کشور تلاش خادمین در این عرصه را تلاش مبارکی دانست و افزود: امیدوارم به حول و قوه خداوند شروع این کار موجب گسترش معارف حضرت امیرالمومنین (ع) در میان ورزشکاران شود.

وی ورزش را مایه تندرستی دانسته و عنوان کرد: تن سالم می تواند عمل صالح انجام دهد و از این رو است که امام سجاد (ع) در دعا هایشان تن سالم را برای اطاعت از خداوند می خواستند.

آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: ورزشکاران ما باید نهج البلاغه را برای انجام عمل صالح بخوانند و آنرا الگوی خود قرار دهند .

وی با اشاره به آیات قرآن مبنی برظهور امام عصر(عج) گفت: با پرورش مومن صالح وعده الهی که ظهور حضرت است تحقق می یابد و این عمل صالح می تواند در بین طلاب، دانشجویان و حتی در میان برادران و خواهران ورزشکار از طریق قرآن و نهج البلاغه میسر شود.

آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: وظیفه ما این است که ایمان خود را به گونه ای محکم کنیم که دیگران را نیز به سمت آن سوق داده و زرق و برق دنیا آنرا تکان ندهد و شیطان نیز در آن نفوذ نکند زیرا ایمان و عمل صالح انسان را مثل کوه بار می آورد که طوفان های شدید او را تکان نداده و مسیر طوفان را تغییر می دهد.

حسین رضایی معاون فرهنگی مرکز گسترش در پایان این دیدار به خبرنگاران گفت: نشست با حضرت آیت الله مکارم شیرازی و مراجع دیگر تقلید، اساتید حوزه و دانشگاه و ائمه محترم جمعه در جهت تقویت بنیه های معنوی و آموزه های دینی است و بدیهی است این مرکز خود را ملزم می داند که تولیدات فرهنگی را بر اساس این آموزه ها منتشر نماید.