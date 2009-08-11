منصوریان سرمربی پاس است/ انتخاب نمادین پورمسلمی

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: من به عنوان رئیس کمیته فنی باشگاه پاس همدان رسما اعلام می کنم که علیرضا منصوریان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه بوده و مورد حمایت من و دیگر مسئولان باشگاه خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از آنجائیکه منصوریان مدرک لازم برای سرمربیگری در لیگ برتر را ندارد و سازمان لیگ به او مجوز لازم برای این کار را نمی دهد، یکی از اعضا کادر فنی تیم پاس بصورت نمادین به سازمان لیگ معرفی می شود تا مجوز سرمربیگری را دریافت کند.

مدیرفنی تیم فوتبال پاس از انتخاب علی اکبر پورمسلمی برای این مهم خبر داد و گفت: با این حال سرمربی واقعی تیم پاس همدان علیرضا منصوریان است و تمام مسئولیت فنی تیم با او و دستیارانش است.