مخالفت تایلند با تحویل یک قاچاقچی بین المللی سلاح به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک دادگاه در بانکوک از تحویل دادن قاچاقچی بین المللی سلاح به آمریکا سر باز زد.

به گفته قاضی این دادگاه تایلند نمی تواند "ویکتور بوت" قاچاقچی روسی تحت تعقیب را طبق خواست آمریکا به این کشور تحویل دهد. این در حالی است که سال گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات این فرد بدلیل بررسی امکان انتقال وی به آمریکا به حالت تعلیق در آمد.

قاچاقچی مذکور که از سوی پلیس بین الملل تحت پیگرد است در ماه مارس سال 2008 توسط نیروهای آمریکایی در هتلی در بانکوک دستگیر شد و از آن زمان تا کنون تحت تدابیر شدید امنیتی در تایلند نگهداری می شود.

دولت آمریکا این تبعه 42 ساله روسیه را متهم کرده بصورت غیرقانونی به کشورهای آفریقای جنوبی، افغانستان و شماری از کشورهای آمریکای جنوبی سلاح فروخته است. وی که با نام مستعار "تاجر مرگ" شناخته می شود همچنین متهم به داشتن ارتباط تجاری با گروههای تروریستی جهان از جمله طالبان افغانستان، القاعده و شورشیان آمریکایی جنوبی است.