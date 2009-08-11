انسجام تیمی مس در حال شکل گیری است

میثم منیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان در خصوص عملکرد خط دفاعی مس کرمان گفت: با گذشت زمان بازیکنان مس کرمان به مرور زمان به انسجام تیمی می رسند و عملکرد بهتری را نشان خواهند داد.

وی گفت: بازیکنان خط دفاعی مس نیز به زمان بیشتری برای رسیدن به هماهنگی نیاز دارند.

منیعی ابراز امیدواری کرد با تمرینات هفته جاری و با توجه به تجربه بازی با پرسپولیس بازیکنان مس در مقابل سپاهان بخصوص در خط دفاع عملکرد مناسب تری داشته باشد.

وی در خصوص مصدومیتش و احتمال حضور مقابل سپاهان عنوان کرد: در بازی با پرسپولیس دچار مصدومیت شدید شدم اما امیدوارم بتوانم در مقابل سپاهان بازی کنم.

وی گفت: در بازی هفته گذشته گل های بدی خوردیم و این نتیجه بیشتر از خوش شانسی پرسپولیس بود تا ناهماهنگی خط دفاع، اما تمام سعی خود را در هفته های آینده برای کسب حداکثر امتیاز خواهیم کرد.

مدافع مس کرمان خاطر نشان کرد: مس کرمان بازیکنان خوبی دارد که می توانند برای هرتیمی مشکل ساز باشند و نتیجه بازی را عوض کنند همانطور که مقابل پرسپولیس نتیجه بازی را جبران کردند.

وی افزود: با استفاده از این پتانسیل در آینده نتایج مطلوبی را کسب خواهیم کرد.