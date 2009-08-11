برترینهای کنکور 88 تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی - وزیر علوم عصر سه شنبه در مراسم تقدیر از برترینهای کنکور 88 در سازمان سنجش گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از 30 سال گذشته سرمایه گذاریهای خوبی را بر روی آموزش عالی داشته است به طوری که در اوایل انقلاب کشور ما تنها 176 هزار دانشجو داشت اما امسال در مهر ماه این تعداد به بالای سه میلیون و 800 هزار خواهد رسید.

وی با اشاره به روند برگزاری آزمونهای سراسری در دولت نهم گفت: شیوه های جدیدی برای سهولت ثبت نام، اعلام نتیجه، انتخاب رشته، اخذ کارت و قرنطینه کنکور در دولت نهم ایجاد شد که نشاندهنده بالندگی در این زمینه بود.

وزیر علوم با بیان اینکه در سالهای اخیر در خصوص امنیت سئوالات کنکور نیز تحول جدی به وجود آمد، گفت: در چهار سال گذشته در عرصه علم و فناوری جهشهای خوبی در حوزه های مختلف صورت گرفت به طوری که در چند کشور توانستیم رتبه های اول تا سوم علمی را از آن خود کنیم.

وی خطاب به برترینهای کنکور گفت: باید نسبت به تقویت جایگاه خود به عنوان جوان مسلمان ایرانی تلاش کنید و نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار باشید و از استعداد خدادادی خود در این زمینه ها نیز استفاده کنید.

اسامی کنکوریهایی که مورد تقدیر قرار گرفتند به شرح زیر است:

گروه علوم ریاضی و فنی

نفر اول : معین فلاحتگر از بهشهر

نفر دوم : مسعود بهزادی نسب از شیراز

نفر سوم: وهاب زارعی از مشهد



گروه علوم تجربی

نفر اول : رستگار رحمانی تنها از جوانرود

نفر دوم : سیدمیلاد حسینی الهاشمی از شیراز

نفر سوم : لیلا شجاعی از تهران



گروه علوم انسانی

نفر اول : نرگس مبارکی از گرمسار

نفر دوم: طیبه دیبایی از قم

نفر سوم: آذر محمودی از تهران



گروه هنر

نفر اول: شیما پورمحمدی از تهران

نفر دوم : ارمغان تقوایی از اراک

نفر سوم : نیلوفر براری از تهران



گروه زبانهای خارجی

نفر اول : رستگار رحمانی تنها از جوانرود

نفر دوم : محمدسعید هاشمی از اصفهان

نفر سوم : نازیلا اکبریان راد از یزد

رستگار رحمانی تنها از جوانرود نفر اول گروههای آزمایشی علوم تجربی و زبان



همچنین از نفرات اول سهمیه شاهد و ایثارگر گروههای مختلف آزمایشی کنکور 88 تقدیر شد.