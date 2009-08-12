معرفی 10 فناوری مورد نیاز برای بهبود آینده حیات انسانها

به گزارش خبرگزاری مهر، جهان امروز با سرعتی رو به افزایش در حال گرفتن چهره ای جدید به خود است. روباتها مدیریت کارخانه ها را به عهده داشته و در جایی دیگر در برابر نیروهای ارتشی انسانی مبارزه می کنند. رایانه های کوچک هدایت همه تجهیزات از خودروها گرفته تا هواپیماها را به عهده دارند و جراحان با استفاده از آخرین و پیچیده ترین فناوریها برای انجام جراحیهای غیرممکن استفاده کرده و بسیاری از داستانهای علمی تخیلی گذشته اکنون به واقعیت پیوسته اند.

اما حتی بهترینهای علم و تکنولوژی موفق به حل بسیاری از معضلات کنونی مانند تغییرات جوی یا بیماریهای لاعلاج نشده اند. به همین دلیل مطالعه بر روی قسمتهای خاصی از علوم و فناوری باید همچنان ادامه داشته باشد تا فردای بهتری برای جهان رقم بخورد.

نشریه لایو ساینس طی انتشار مقاله ای به بررسی و معرفی علوم و فناوری هایی پرداخته است که توسعه و پیشرفت در آنها می تواند حیات انسان در آینده را بهبود بخشد.

خواندن ذهن: ابزار دقیق خواندن ذهن تا کنون در قلمرو نظریات علمی تخیلی باقی مانده است و محققان از طریق اسکن مغز می توانند عملکرد افراد را در حین انجام وظیفه ای خاص بررسی کنند. شیوه دیگری که به منظور خواندن فعالیتهای مغزی استفاده می شود استفاده از نور مادون قرمز است که می تواند الگوهای مغزی را در هنگام انجام فرایندی خاص مورد بررسی قرار دهد. با این حال این حوزه از تحقیقات به دلیل احتمال ورود افراد به خصوصی ترین بخشهای مغز و به خطر افتادن حریم خصوصی همیشه مورد انتقاد بسیاری از محققان و متخصصان بوده است.

سفر دور دنیا در حداقل زمان: در آینده ای نه چندان دور می توان شاهد سفرهای دور دنیایی بود که حداقل در کمتر از یک ساعت به اتمام خواهند رسید. نیروی هوایی آمریکا و برزیل در حال ساخت هواپیمای سبک وزنی هستند که می تواند از لیزر به عنوان نیروی محرکه برای پرواز استفاده کرده و مسافران را در کمتر از یک ساعت از گوشه ای از جهان به گوشه ای دیگر انتقال دهد.

اندام مصنوعی: در صورت تکمیل این فناوری به زودی سربازان قدیمی و آسیب دیده و افرادی که از قطع عضو رنج می برند می توانند اندامهای مصنوعی خود را به راحتی اندامهای طبیعی حرکت داده و آنها را احساس کنند. پیشرفته ترین این اندامها دارای میکروپردازنده های هوشمندی هستند که عملکرد آنها مشابه مغزهایی کوچک بوده و می توانند حرکات اندامها را به صورت طبیعی کنترل کنند. این تکنولوژی تا کنون با استفاده از سیگنالهای مغزی توانسته به هدایت بازوهای روباتیک در انسانها و میمونها منجر شود که این پیشرفت می تواند مسیر توسعه تعامل میکرو پردازنده ها و اندامهای مصنوعی را هموار سازد.

جام جهان نما: مردم با کمک چنین فناوری می توانند از ابزاری استفاده کنند که از همه چیز از ارزش غذایی مواد مختلف گرفته تا مرور خبرهای روز و خلاصه کتابها آگاه است. چنین فناوری در حال حاضر توسط محققان موسسه ام آی تی و با استفاده از اینترنت، وب کم، موبایل و پروژکتور در مراحل ابتدایی تولید به سر می برد.

احیا و شبیه سازی بدن: اولین کبد بازسازی و احیا شده از سلولهای بنیادین نخاعی در سال 2006 و توسط محققان انگلیسی ارائه شد. پس از این ابداع محققان مطالعه بر روی این نوع از سلولها را در اندامهای مختلف بدن گسترش داده و دریافتند در هر یک از اندامهای بدن این سلولها توانایی بهبود اختلال خاصی را خواهند داشت. بر اساس این مطالعات بازسازی اندامهای طبیعی و استفاده از آنها در نجات جان بیماران در سرتاسر جهان چندان بعید و دور از ذهن به نظر نمی رسد.

تولید غذا برای جهان: رفع بحران گرسنگی در جهان از وظایف بسیار پیچیده ای است که تحت تاثیر مستقیم موقعیتهای سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف قرار دارد. حرکت دانشمندان جهان در جهت تولید محصولات حیاتی کشاورزی که می تواند جهان را از این بحران حفظ کند اولین قدم جهانی در مسیر رفع این بحران است. فناوری اطلاعات می تواند کشاورزان را از وضعیت محصولات خود آگاه نگاه داشته و دانشمندان می توانند در محیطهای آزمایشگاهی به تولید بذرهای غنی از مواد غذایی بپردازند. به هر حال توسه فناوریهای این حوزه از علم پا را از محدوده تجاری یا سرگرمی فراتر گذاشته است و تاثیر غیر قابل انکاری بر زندگی میلیونها انسان خواهد داشت.

حذف زباله ها: فناوریهای جدید در تلاش است به سوی تبدیل تمامی زباله ها به موادی قابل استفاده تغییر جهت دهد. پرهای پرندگانی مانند مرغها و دیگر ضایعات کشاورزی را می توان در تولید مواد پلاستیکی استفاده کرد. در عین حال ضایعات غذایی و سبزیجات را نیز می توان در تولید سوختهای زیستی مورد استفاده قرار داد. همانطور که در حال حاضر نیز این نوع استفاده از مواد غذایی تا حدودی رواج پیدا کرده است. موسسه ام آی تی نیز به تازگی به منظور تشویق مردم برای اندیشیدن به سبزترین شیوه ها برای از بین بردن زباله های جهان پروژه هایی را در نیویورک، لندن و سیاتل راه اندازی کرده است که بر اساس آنها هزینه ها و الگوهای بازیافت زباله در این شهرها را تحت کنترل قرار داده است.

کنترل شرایط جوی: تغییرات شدید جوی از بحرانهایی است که به منظور رفع آن تا کنون فعالیتهای گسترده ای صورت گرفته است. قرار دادن ذرات بازتاب دهنده در اتمسفر زمین به منظور بازتاب دادن نور خورشید و کاهش حرارت زمین و همچنین استفاده از مواد آهنی به منظور شکوفا شدن جلبکهای کربن خوار در اقیانوسها از جمله شیوه هایی است که به منظور کنترل این شرایط ارائه شده اند. به واقعیت تبدیل شدن تمامی فناوریهای کنترل شرایط جوی این سئوال را بر می انگیزد که آیا دانشمندان می توانند از پس عوارض جانبی این فناوریها بر روی محیط زیست بر آیند یا خیر؟

ذخیره انرژی خورشید: انرژی اتمی باعث شده است خورشید برای بیلیونها سال به درخشش ادامه دهد. دانشمندان با الهام از این نیرو قصد دارند انرژی خورشید را به منظور استفاده به عنوان انرژی پاک در زمین بازسازی کنند. به گزارش مهر، از پیشرفتهایی که تا کنون در این زمینه حاصل شده است می توان به لیزر بزرگ تجهیزات احتراقی اشاره کرد. این سیستم با تابش دادن لیزرهای قدرتمند بر روی هسته ای هیدروژنی انرژی عظیمی به وجود می آورند. با این حال تکمیل چنین فناوریهایی می تواند انرژی آینده زمین را تامین کند.

نفوذ به مغز انسان: بیشترین قسمتهای مغز انسان همچنان به رمزی که در میان بیلیونها نرون پنهان است، ناشناخته باقی مانده است. با این حال دانشمندان با اطلاعات محدود خود از مغز اعلام کرده اند تا دهه آینده قادر به تولید مغز مصنوعی خواهند بود. قسمتهایی از این اندام حیاتی تا کنون با استفاده از ابررایانه های آی بی ام شبیه سازی شده است. موفقیت در تولید مغز مصنوعی می تواند منجر به درک بهتر از حس هوشیاری انسان شده و بسیاری از گره های رفتاری و فیزیکی در انسانها را بگشاید.