لاریجانی بر ضرورت حساسیت کشور در مقوله حقوق بشر تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان جلسه روز سه شنبه این کمیسیون گفت: به ابتکار کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی موضوع روند تهیه گزارش جمهوری اسلامی ایران در سازوکار بررسی دوره ای جهانی (UPR) در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

وی گفت: در این جلسه که با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و دکتر جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر و محمد علی حسینی معاون حقوق و بین المللی وزارت امورخارجه تشکیل شد نخست اقدامات صورت گرفته برای تهیه و دفاع از گزارش جمهوری اسلامی در UPR تشریح شد.

سخنگوی کمیسیون افزود: گزارش جمهوری اسلامی ایران در قالب UPR در بهمن ماه سال جاری در نشست شورای حقوق بشر بررسی خواهد شد.

وی توضیح داد : سازوکار UPR که ابتکار کشورهای در حال توسعه است موجب می شود تا وضعیت حقوق بشر در کلیه کشورها در یک چارچوب زمان بندی شده در شورای حقوق بشر مطرح و بررسی شود. به منظور تهیه و ارائه گزارش جمهوری اسلامی ایران یک کمیته ملی UPR تشکیل شده است.

جلالی ادامه داد : در جلسه امروز کمیسیون دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن نقد جامعه جهانی به دلیل استفاده ابزاری از حقوق بشر تاکید کرد که ما باید مبتنی بر آموزه های اعتقادی و دینی خود نسبت به مسئله حقوق بشر حساس باشیم. طبعا روال کشور ما مطابق با قوانین اسلامی است.

به گفته وی لاریجانی درعین حال تاکید کرد که نباید با برخی بی دقتی ها طوری عمل کنیم که استفاده کنندگان ابزاری از حقوق بشر علیه ما بسیج شوند.

جلالی افزود: لاریجانی گفت که چنانچه کسانی خلافی انجام داده باشند طبعا نظام ما کاملا از ظرفیت حل آن مسائل برخوردار است و نباید این اشکالات را به گونه ای مطرح کرد که موجب سواستفاده دشمنان و بیگانگان شود.

جلالی گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز ضمن طرح نظرات خود در خصوص گزارش دوره ای حقوق بشر، بر ضرورت همکاری در سطح ملی و استفاده از همه ظرفیت ها برای ارائه موفق گزارش UPR تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: همچنین در این جلسه بیانیه ای از طرف کمیسیون در خصوص دخالت های آمریکا و برخی کشورهای اروپایی در امور داخلی ایران صادر شد .

متن بیانیه متعاقبا منتشر می شود .