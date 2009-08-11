پرداخت وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر حسن کاری امروز در جمع خبرنگاران با تاکید بر این مطلب که بانک مرکزی به وعده های خود در مورد کمک به بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مسکن مهر عمل کرده است، افزود: قرارداد پرداخت سقف اعتباری 35 هزار میلیارد ریال برای تسهیلات مسکن مهر با بانک مرکزی منعقد شد.

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن مهر در بخش آماده سازی و ساخت توسط بانک مسکن تصریح کرد: در قالب این طرح تاکنون 1.2 میلیون واحد توسط وزارت مسکن و شهرسازی واگذار شده و حدود 500 هزار واحد دیگر نیز در حال آماده سازی و گذراندن مراحل ساخت و ساز است.

وی با بیان این مطلب که موانع اجرای طرح مسکن مهر یکی پس از دیگری در حال مرتفع شدن است، افزود: امسال اخبار خوبی در مورد مسکن مهر اعلام خواهد شد. اگر طی 5 سال آینده 2 میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته شود، پروژه بسیار بزرگی در کشور اجرایی خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون در برخی از شهرها همچون خراسان جنوبی، شمالی، ایلام و فارس پروژه های مسکن مهر بسیار پیشرفت کرده است.

کاری از پرداخت 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بخش مسکن مهر طی 4 ماهه ابتدای امسال خبرداد و گفت: همچنین حدود 13 هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن توسط این بانک در مدت مذکور پرداخت شده است.

وی اعلام کرد: سیاست دولت پرداخت وام خرید مسکن نیست و سقف وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن تغییری نخواهد کرد و افرادی که در صندوق سپرده گذاری خرید مسکن سپرده گذاری کرده اند این وام را دریافت می کنند.

مدیرعامل بانک مسکن اولویت پرداخت تسهیلات مسکن را در بخش ساخت وساز عنوان کرد و با بیان اینکه سقف وام ساخت مسکن 30 میلیون تومان برای هر واحد است، اظهارداشت: پرداخت وام ساخت اولویت و مورد حمایت دولت است و افزایش وام ساخت نیز بستگی به تصمیم دولت دارد.

وی توقف پرداخت وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن را تکذیب کرد و گفت: در قالب طرح مسکن مهر کار صنعتی سازی ساختمان در هشتگرد آغاز شده است.

کاری در مورد پرداخت وام مسکن به انبوه سازان نیز گفت: انبوه سازان مسکن می توانند با 6 ماه سپرده گذاری در بانک، 3 برابر سپرده خود تسهیلات دریافت کنند و این نوع وام بدون سقف است. این در حالی است که دوره ساخت واحدها توسط انبوه سازان 2 سال است که ممکن است تا 6 ماه نیز تمدید شود و دوره فروش اقساطی آن نیز به طور متوسط 10 سال است. نرخ تسهیلات انبوه سازان نیز 12 درصد است.

به گفته وی در آخرین جلسه شورای عالی مسکن بحث طرح مسکن مهر و تقویت ساخت و ساز مطرح شد.

مدیرعامل بانک مسکن از سپرده گذاری یک میلیون جوان در صندوق مسکن جوانان خبرداد.