بخش بستری 24 تخته بیمارستان توحید جم به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه با بهره برداری از این بخش تعداد تختهای فعال این بیمارستان 64 تخته، به 56 تخت رسید. بیمارستان توحید جم دومین بیمارستان مجهز بهداشت و درمان صنعت نفت به شمار می رود و تخصصهای داخلی، اطفال، جراحی و زنان و بیهوشی و ارتوپدی به صورت تمام وقت و شبانه روزی در آن حضور دارند.

تخصصهای قلب و عروق، ارولوژی، پوست، روانپزشکی، چشم پزشکی، گوش و حلق و بینی و رادیولوژی به صورت دوره ای و حداقل بین 10 تا 20 روز در ماه در بیمارستان توحید جم حضور دارند.

بخشهای اورژانس، داروخانه، بخش بستری، اتاق عمل و زایشگاه، دندانپزشکی، رادیولوژی، سونوگرافی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، آزمایشگاه طبی، تست ورزش، اکوکاردیوگرافی، اندوسکوپی، برونکوسکوپی، کولونوسکوپی و پلی کلینیک تخصصی نیز در بیمارستان توحید فعال هستند.

همچنین سیستم جامع نرم افزاری بیمارستان توحید (HIS) و درمانگاه فازهای شش، هفت و هشت پارس جنوبی (پالایشگاه چهارم) به صورت رسمی به بهره برداری رسیدند. درمانگاه پالایشگاه چهارم پارس جنوبی علاوه بر حضور شبانه روزی یک پزشک عمومی مجهز به اتاق بستری، داروخانه، اورژانس و دو دستگاه آمبولانس بسیار پیشرفته است.

دکتر مهرداد حسین زاده رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت استان بوشهر در مراسم بهره برداری از این پروژه ها تصریح کرد: در سیاست اجرایی ما تمامی راه ها در جهتی است که بیمار رضایتمندی کامل داشته باشد.

وی با اشاره به فازهای پالایشگاهی و مجتمعهای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که هر یک در نوع خود از بزرگترین پروژه های صنعت نفت کشور به شمار می روند، اظهار داشت: هدف ما در بهداشت و درمان صنعت نفت نیز به میزان بزرگی همین پروژه هاست.

حسین زاده با بیان اینکه تمامی تلاش خود را به کار می گیریم تا پایان سال آینده کل مجموعه بیمارستان توحید جم به عنوان دومین بیمارستان بزرگ و مجهز صنعت نفت کشور بازسازی شود، اظهار داشت: یک مرکز تروما بسیار مجهز (مرکز سوانح و حوادث) نیز در دو سال آینده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس احداث خواهد شد تا نیازهای بهداشتی و درمانی در این منطقه به حداقل برسید.

همچنین به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار از پنج نفر از خبرنگاران فعال در شهرستان جم و منطقه عسلویه با اهدای لوح سپاس، تقدیر به عمل آمد.

در مراسم افتتاحیه این طرحهای بهداشتی و درمانی موسی سوری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مهندس همایون شکوه صارمی مدیرعامل شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، مهندس عبدالرسول رزاقی مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجر جم، فرماندار جم، بخشداران جم و ریز و اعضای شورای اسلامی شهرستان جم حضور داشتند.