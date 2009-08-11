ترکیب تیم فوتبال امید ایران مقابل اوکراین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان از ساعت 18:30 امروز در ورزشگاه "بانداراکا" شهر کی‌یف نخستین دیدار خود در تورنمنت اوکراین را مقابل تیم امید این کشور برگزار خواهد کرد.

براساس اعلام کادر فنی، تیم امید کشورمان در این دیدار با ترکیب محمد صالح خلیل آزاد، شهریار شیروند، رسول کر، رضا طلبه، شجاع خلیل زاده، احسان حاج صفی (سرگروه)، رضا حقیقی، بختیار رحمانی، مهدی دغاغله، کریم انصاریفرد و ایمان موسوی به میدان خواهد رفت.

تیم فوتبال امید کشورمان در این دیدار با پیراهن سفید به مصاف تیم زرد پوش اوکراین خواهد رفت. قضاوت این دیدار را "مارکوس اشمیت" از آلمان برعهده خواهد داشت.

همچنین دیگر دیدار روز نخست تورنمنت چهارجانبه اوکراین بین تیم‌های آلمان و ترکیه را سعید بخشی زاده قضاوت خواهد کرد.

تورنمنت چهارجانبه اوکراین گرامیداشت "والری لوبانفسکی"، تئوریسین فقید فوتبال اوکراین طی روزهای 20 و 21 مرداد با شرکت تیم‌های آلمان، ترکیه، اوکراین و ایران در شهر کی‌یف برگزار خواهد شد.