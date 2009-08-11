جشنواره هنر و رسانه در کرمان برگزار می شود

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای ارتقاء ارتباط رسانه با عرصه فرهنگ و هنر در استان کرمان نیمه دوم سال جاری جشنواره رسانه و هنر در کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: خبرنگاران و روزنامه نویسان استان کرمان برای شرکت در این جشنواره می توانند آثار خود در این حوزه را که از ابتدای آذر ماه 87 تا آذر ماه جاری در نشریات به چاپ رسیده است به حوزه هنری کرمان ارسال کنند.

سالاری گفت: این جشنواره در رشته های مقاله نویسی، خبر، یادداشت، عکس و مصاحبه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراسم اختامیه جشنواره و معرفی آثار برتر نیز در دهه فجر سال جاری برگزار می شود.

