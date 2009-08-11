لزوم تقویت وحدت و تسریع در تشکیل دولت جدید به سبب تهدیدهای اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، "میشل سلیمان" ابراز عقیده کرد : با وجود تهدیدهای مستمر اسرائیل که تقریبا هر روز ادامه دارد و نیتهای پنهان دشمن بر ضد لبنان را آشکار می کند، ما باید برای تحکیم جبهه داخلی و تقویت وحدت و تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی که منافع فردی و حزبی را بر منافع ملی ترجیح ندهد و نمایانگر وفاق لبنانی ها در برابر خطری باشد که آنها را تهدید می کند به طور جدی تلاش کنیم.



به گفته رئیس جمهوری لبنان، اظهارات تهدید آمیز مقامهای رژیم اسرائیل به وضوح نشان دهنده خطرناک بودن برای لبنان است.



سلیمان که اوضاع سیاسی و تماسها و رایزنی های فعلی درباره تشکیل دولت جدید را با محمد الصفدی وزیر امور اقتصاد و دارایی و علی قانصو وزیر مشاور در امور دولت بررسی می کرد، افزود : اوضاع خوب اقتصادی و روند رو به رشد گردشگری که لبنان در سال جاری شاهد آن است، ایجاب می کند تا رهبران سیاسی نگاه واقع گرایانه به روند اوضاع برای تقویت این اوضاع و ایجاد توسعه برابر داشته باشند.



ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه که چندی پیش به همپیمانی با جریان 14 مارس پایان داد، نیز تاکید کرده است تهدیدهای اسرائیل، تسریع در تشکیل دولت جدید لبنان و آمادگی دولت و مقاومت برای مقابله با هر گونه تجاوز احتمالی این رژیم را ضروری کرده است.



خاطر نشان می شود که سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهور لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.