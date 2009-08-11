نمایندگان فدراسیون فوتبال در مراسم گرامیداشت "لوبانفسکی" شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که صبح امروز با حضور جمعی از مسئولان فدراسیون فوتبال اوکراین و تیم‌های شرکت کننده در تورنمنت چهارجانبه اوکراین در کنار مجسمه یادبود والری لوبانفسکی برگزار شد، حاضرین با نثارگل، یاد این مربی اسطوره‌ای فوتبال اوکراین را گرامی داشتند.

شرکت کنندگان پس از ادای احترام به یادمان لوبانفسکی، از موزه این مربی سرشناس فوتبال اوکراین بازدید کردند.

در این مراسم محمد فنایی، سرپرست تیم فوتبال امید به همراه امید جمالی و صالحیان به نمایندگی از فدراسیون فوتبال کشورمان شرکت داشتند و به پاس قدردانی و یادبود هدیه نفیسی را نیز به موزه لوبانفکسی تقدیم کردند.