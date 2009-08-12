فلسفه اسلامی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه فلسفه اسلامی، نشریه‌ای انگلیسی زبان است که به مطالعات دانشگاهی و آکادمیک درباره فلسفه اسلامی می‌پردازد.

این سالنامه عرصه‌ای را برای دانشجویان، استادان اندیشه اسلامی و پژوهشگران برای طرح مباحث فلسفی در خصوص اندیشه سیاسی فراهم می‌آورد.

در این نشریه مباحث سنتی فلسفه اسلامی از منظرهای جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال این مباحث از جنبه‌های اخلاقی، متافیزیکی، وجود شناسی و معرفت شناسی و بر اساس دیدگاهها و سنتهای فلسفی غربی یا در درون سنت اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.

این نشریه در صدد احیا و شکوفایی سنت غنی و کارآمد فلسفه اسلامی است.

هر شماره از نشریه مشتمل بر مقالات تحلیلی و مروری و نقد و بررسی کتاب است که به فراخور موضوع ضمایمی هم دارد.

بازشناسی تأثیر میراث فکری اسلام بر توسعه و پیشرفت مفاهیم و ایده‌ها در غرب موضوعی است که توسط محققان و پژوهشگران مورد توجه جدی بوده و اندیشمندان تأثیر این سنت فکری بر اندیشه غربی را مورد توجه قرار داده‌اند.