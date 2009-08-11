22 هزار مترمربع فضای ورزشی به منطقه 10 اضافه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس سید ابوالفضل حسینی شهردار منطقه 10 با تشریح ویژگیهای منطقه گفت : وسعت این منطقه 810 هکتار است که 250 هکتار آن بافت بسیار فرسوده است و سرانه فضای سبز برای هر نفر کمتر از 2 متر است.

وی با بیان این که بیش از 50 درصد ساختمان های منطقه 10، کمتر از 200 مترمربع مساحت دارد، افزود: مشکل بافت فرسوده و کمبود فضای سبز و بوستان در این منطقه جدی است.

حسینی افزود : در ارتباط با سرانه‌های ورزشی و فرهنگی نیز با محدودیت‌هایی در این منطقه مواجه هستیم که خوشبختانه با چند پروژه مهمی که در دست ساخت است تا حدودی این نقیصه جبران می شود.

شهردار منطقه 10 درباره راهکارهای حل مشکلات منطقه گفت: راهکاری که برای فضای سبز می توان در این منطقه به کار برد،‌ ایجاد فضاهای سبز عمودی بر روی ساختمان‌هاست. در حال حاضر،‌ در چند ساختمان شهرداری فضای سبز به صورت عمودی طراحی کرده‌ایم و البته در برخی از بخش های این منطقه،‌ احداث بوستان‌های کوچک محلی نیز در برنامه داریم تا بتوانیم سرانه فضای سبز شهروندان منطقه را افزایش دهیم.

حسینی با اشاره به افزایش اعتبار و بودجه در سال جاری افزود: اعتبار بودجه منطقه 10 در سال 86 بیست و شش میلیارد تومان بود که در سال 87 به 76 میلیارد تومان و در سال جاری به 110 میلیارد تومان افزایش یافت.