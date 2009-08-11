سپاه باید عامل پیشگیرانه از تهدیدات نرم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش سراسری بسیجیان نواحی مقاومت بسیج، ضمن بیان تهدید نرم بعنوان یکی از مهمترین تهدیدات عصر کنونی نظام، افزود: از سال گذشته برنامه‌ های اصلی بسیج اعم از تهدید نرم، عمق‌بخشی داخلی و تحقق ارتش 20 میلیونی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و تصور می‌شد که تهدید نظامی و سخت در اولویت است. ولی با بررسی‌های دقیق این نتیجه حاصل شد که نیاز کنونی نظام مقابله با تهدید نرم شامل مسایل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است.

وی همچنین ضمن تاکید بر این نکته که ماموریتی که سپاه برای نواحی و اقشار بسیج قایل است مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی انقلاب است، خاطر نشان کرد: استراتژی سپاه در تهدید نرم بصورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری وقوع و بوجود آمدن تهدید است.

جعفری اظهار داشت: ما هم اکنون نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه این ماموریت را بصورت کامل انجام داده‌ایم بلکه بصورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست و اقدامات ساختاری و برنامه های دیگر آن در حال اجرا می‌باشد.