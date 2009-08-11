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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۱۹:۰۳

فرمانده کل سپاه:

سپاه باید عامل پیشگیرانه از تهدیدات نرم باشد

سپاه باید عامل پیشگیرانه از تهدیدات نرم باشد

سردار جعفری با بیان اینکه سپاه بر اساس اصل 150 قانون اساسی حافظ دستاورد های نظام است، گفت: سپاه و سایر فرماندهان نواحی به فراخور هرگونه تهدید نرم باید تشخیص بدهند چه نوع عامل پیشگیرانه ‌ای موثر و مفید است و بدان عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در همایش سراسری بسیجیان نواحی مقاومت بسیج، ضمن بیان تهدید نرم بعنوان یکی از مهمترین تهدیدات عصر کنونی نظام، افزود: از سال گذشته برنامه‌ های اصلی بسیج اعم از تهدید نرم، عمق‌بخشی داخلی و تحقق ارتش 20 میلیونی مورد بحث و بررسی قرار می گرفت و تصور می‌شد که تهدید نظامی و سخت در اولویت است. ولی با بررسی‌های دقیق این نتیجه حاصل شد که نیاز کنونی نظام مقابله با تهدید نرم شامل مسایل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است.

وی همچنین ضمن تاکید بر این نکته که ماموریتی که سپاه برای نواحی و اقشار بسیج قایل است مقابله با تهدیدات نرم و عمق بخشی داخلی انقلاب است، خاطر نشان کرد: استراتژی سپاه در تهدید نرم بصورت پیشگیرانه، اشراف اطلاعاتی کامل روی نوع تهدید، زمان وقوع و برنامه برای پیشگیری وقوع و بوجود آمدن تهدید است.

جعفری اظهار داشت: ما هم اکنون نمی‌توانیم ادعا کنیم که همه این ماموریت را بصورت کامل انجام داده‌ایم بلکه بصورت یک ماموریت مبنایی و شاخص در کل سپاه قابل اجراست و اقدامات ساختاری و برنامه های دیگر آن در حال اجرا می‌باشد.

کد مطلب 928119

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