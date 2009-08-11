آئین نامه تاسیس و نحوه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه تصویب شد

حسین رحمانی نیا در گفتگو با مهر در خصوص مصوبات جلسه شورای پول واعتبار در عصر روز سه شنبه، گفت: در جلسه شورای پول واعتبار آئین نامه تاسیس و نحوه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه به تصویب نهایی رسید.

عضو شورای پول واعتبار اظهار داشت: در نشست شورا مقرر شد که برخی از صندوقهای کوچک خانوادگی که به صورت تک شعبه فعالیت می کنند از رعایت مفاد آئین نامه یاد شده مستثنی باشند.

رحمانی نیا تصریح کرد: برای تاسیس و راه اندازی صندوقهای قرض الحسنه مشمول آئین نامه یاد شده حداقل 500 میلیون ریال سرمایه اولیه در نظر گرفته شده است.

وی تعیین ضوابط برای اعضای هیئت مدیره و نحوه فعالیت آنها را نیز به عنوان یکی از بندهای آئین نامه یاد شده اعلام کرد.

رئیس اتاق تعاون ایران خاطر نشان کرد: شورای پول واعتبار مقرر کرد که تمام صندوقهایی که در حال حاضر فعال هستند و آنهایی که در این زمینه تاسیس و اه اندازی خواهند شد باید این آئین نامه جدید را اجرا کنند.

رحمانی نیا در مورد زمان ابلاغ آئین نامه تاسیس و نحوه فعالیت صندوقهای قرض الحسنه افزود: مقرر شد از سوی بانک مرکزی این آئین نامه به زودی ابلاغ شود.

وی همچنین از حضور پیشکسوتان و فعالان عرصه صندوقهای قرض الحسنه در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار خبر داد.