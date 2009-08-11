به گزارش خبرنگار مهر، در غیاب وحید طالب لو که همراه تیم ملی در بوسنی است، محمد محمدی نیز امروز به علت کمر درد شدید در مراحل آماده سازی تیم شرکت نکرد تا بهزاد غلامپور، مربی دروازه‌بانان تیم استقلال، بیکارترین فرد حاضر در تمرین امروز آبی پوشان باشد. او در جریان بازی دستگرمی امروز استقلالی‌ها دقایقی درون دروازه ایستاد تا آمادگی خود را به آبی پوشان نشان دهد!

تمرین امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 در زمین چمن ورزشگاه دستگردی و بدون حضور تماشاگر برگزار شد. تعداد اندکی از هواداران که برای تماشای تمرین امروز این تیم به دستگردی آمده بودند، زمانی که اجاز ورود به ورزشگاه را نیافتند نسبت به تصمیم مسئولان باشگاه استقلال اعتراض کردند. آنها تاکید داشتند نباید با تماشاگرانی که از راه دور و نزدیک به ورزشگاه دستگردی می آیند این گونه برخورد شود.

فابیو جانوآریو که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته است، امروز با حدود 15 دقیقه تاخیر به محل تمرین آمد و همانند روز گذشته همراه با بیژن کوشکی به طور انفرادی دور زمین دوید. امیرحسین صادقی نیز به دلیل مصدومیت جزیی پس از 20 دقیقه تمرین در کنار دیگر بازیکنان ورزشگاه دستگردی را ترک کرد و برای مداوا به کلینیک باشگاه رفت.

مجتبی جباری کماکان به علت مصدومیت در تمرین آبی پوشان شرکت نمی کند. مربیان تیم فوتبال استقلال امیدوارند وی از فردا در مراحل آماده سازی تیم شرکت کند اما شرایط او به گونه ایست که ظاهرا تا پس از دیدار مقاومت - استقلال شرایط همراهی آبی پوشان را ندارد. وحید طالب لو، آرش برهانی، حسین کاظمی و خسرو حیدری، بازیکنان ملی پوش تیم فوتبال استقلال که همراه تیم ملی به بوسنی رفته‌اند نیز در تمرین امروز شرکت نداشتند.

بازیکنان تیم استقلال تمرین امروز خود را با دویدن دور زمین و کارهای کششی آغاز کردند. آنها در ادامه به مرور کارهای تاکتیکی پرداختند و با یک بازی دستگرمی در قالب دو تیم سبزو آبی به کار خود خاتمه دادند. در این بازی تیم سبز با نتیجه 2 بریک پیروزی شد. برای تیم سبز امید روانخواه و هادی شکوری گلزنی کردند و تک گل تیم آبی نیز توسط فرهاد مجیدی به ثمر رسید.

نشست کادر فنی تیم فوتبال استقلال تهران صبح امروز در محل این باشگاه برگزار شد. در این نشست مربیان استقلال، برنامه‌های آماده سازی این تیم را برای بازی مقابل مقاومت مرور کردند.

اریش روته مولر، مربی آلمانی تیم فوتبال استقلال روز پنجشنبه تهران را به مقصد کشورش ترک می کند تا به عنوان مدرس در یک دوره کلاس مربیگری شرکت کند.