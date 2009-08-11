به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و اوکراین عصر امروز (سه‌شنبه) برگزار کننده دیدار افتتاحیه تورنمنت چهارجانبه والری لوبانفسکی بودند، دیداری که نیمه اول آن با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

در این دیدار که در حضور نزدیک به 8 هزار تماشاگر در ورزشگاه "بانداراکا" شهر کی‌یف و به قضاوت مارکوس اشمیت از آلمان برگزار شد، ابتدا تیم اوکراین در دقیقه 22 توسط "رومن زولیا" به گل اول دست یافت اما احسان حاج صفی سرگروه تیم امید کشورمان در دقیقه 42 از روی نقطه پنالتی کار را به تساوی کشاند تا نیمه اول این دیدار با نتیجه تساوی یک بریک خاتمه یابد.

در دقیقه 5 این دیدار شهریار شیروند مصدوم شد. آسیب دیدگی شیروند به حدی بود که توانایی ادامه بازی را نداشت و کادرفنی تیم امید با یک تعویض اجباری حمید علی عسگر را به جای وی در ترکیب این تیم قرار داد.