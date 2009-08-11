کشته شدن 27 نظامی خارجی در افغانستان در ماه آگوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در فاصله 9 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، میزان تلفات نظامیان خارجی مستقر در این کشور سیر تصاعدی به خود گرفته است.

بر اساس این گزارش با کشته شدن یک نظامی وابسته به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در درگیریهای امروز در شرق افغانستان، شمار کشته شدگان در حملات این ماه نیروهای خارجی به 27 نفر رسید. این در حالی است که سه نظامی آمریکایی نیز در درگیریهای روزهای گذشته کشته شده اند.

نیروهای ناتو در هفته های اخیر عملیاتهای گسترده ای را در راستای تامین امنیت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان علیه شورشیان طالبان انجام داده اند که به اذعان ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور نتیجه ملموسی نداشته است.

در همین حال دولت افغانستان اعلام کرده بیش از 10 هزار نیروی بومی وظیفه کمک به پلیس را برای تامین امنیت در روزهای باقی مانده تا زمان برگزاری انتخابات در 21 استان از مجموع 34 استان این کشور، به عهده می گیرند. به گفته "عارف نورسایی" از مقامهای دولتی افغانستان کابل تلاش دارد با این اقدام امنیت را در مناطق محلی این کشور تضمین کند.