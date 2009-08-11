کابینه همیشه برآیند دولت و مجلس بوده است / 3 توصیه به نمایندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه دکتر محسن رضایی به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بدین شرح است :

با سلام و تحیت؛ نظر به نزدیکی زمان انتخاب وزراء و تشکیل دولت دهم و نقش مهمی که مجلس محترم شورای اسلامی طی سی سال گذشته بر عهده داشته و با عنایت به اینکه همواره تشکیل دولت، برآیند آراء رییس جمهور و مجلس بوده، نکانی قابل توجه است :

1-عرصه سیاست ایران طی سی سال پس از انقلاب و بلکه صد سال اخیر، عرصه متلاطم ، پر تنش و همراه با تغییر و تحولات بوده است و احتمالا طی سالهای آینده نیز همین گونه خواهد بود، اگر قرار شود که این تنش ها به حوزه های اقتصادی نیز کشیده شود، ( همانطور که تاکنون بوده ) بی ثباتی در اقتصاد را در پی خواهد داشت ، ( یکی از دلایلی که اینجانب طرح فدرال اقتصادی را مطرح کردم تفکیک و جدا سازی اقتصاد از سیاست و عدم سرایت این تنشها به اقتصاد بود ). به هر حال تا پیاده شدن طرح های اساسی از قبیل این ایده ، مجلس باید برای جلوگیری از انتقال تنشهای سیاسی به حوزه اقتصاد، چاره اساسی بیندیشد و لازمه این کار آن است که میثاقی را با آقای رییس جمهور منعقد سازید که عرصه اقتصاد را با تنش مواجه نسازند. درغیر این صورت، سیاستهای کلی اصل 44 و اهداف چشم انداز ایران 1404 با مشکل مواجه خواهند شد.

2- کشور ما برای شتاب بخشیدن به توسعه به یک دولت کار آمد و متعهد نیازمند است. لذا باید قویترین و کارآمدترین افراد کشور وارد دولت شوند تا بتوانند به ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی خدمت کنند. در غیر اینصورت تشکیل یک دولت ضعیف که تنها ویژگی اعضاء آن، هماهنگی با رییس دولت باشد خلاف مصالح ملی و عقلانیت است و پیامدهای آن ممکن است جبران ناپذیر باشد.

3- پرسنل و منابع انسانیِ وزارتخانه های امور خارجه، اطلاعات و دفاع از سرمایه های راهبردی و کلیدی یک حکومت هستند و در هیچ کجای دنیا ، حتی رهبران کشورها به خود حق نمی دهند دفعتاً به تغییر و تحولاتی در آنها دست بزنند و یا به اخراج و بازنشسته کردن اجباری پرسنل نهادهای مذکور، اقدام کنند چراکه اگر چنین اقداماتی صورت گیرد، انواع سوء ظن ها در کشور شکل خواهد گرفت. مناسب است از آقای دکتر احمدی نژاد بخواهید که پرسنل با تجربه و قدیمی و متخصص این وزارتخانه ها به خصوص وزارت اطلاعات که از افراد انقلابی و دارای کارنامه درخشانی در عرصه دفاع از انقلاب و امنیت کشور هستند را حفظ کنند و نقل و انتقال پرسنل این مجموعه ها بر اساس قواعد و مقررات مرسوم در همان وزارتخانه ها صورت پذیرد.