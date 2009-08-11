برگزاری کلاسهای آموزش رای دهی برای زنان افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، کمیسیون آمادگی ستاد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به منظور آشنایی زنان این کشور با قوانین شرکت در انتخابات کلاسهایی را برگزار می کند.

در مرحله نخست این آموزشها که در کابل برگزار شد زنان با نحوه رای دهی افراد کوچ نشین، نابینا و کسانی که بیش از یک کارت شناسایی دارند، آشنا شدند.

در همین حال مولوی "روح الله عابد" مبلغ مذهبی کمیسیون آمادگی ستاد انتخابات افغانستان با بیان اینکه رای دادن یک نوع شهادت است از زنان خواست با شرکت در انتخابات وظیفه مذهبی خود را به انجام برسانند.

همچنین "لیاقت علی امینی" مسئول دفتر آموزش برگزاری انتخابات افغانستان از زنان خواست به منظور نهادینه کردن انتخابات به مراکز رای گیری مراجعه کرده و به وظیفه ملی و دینی خود عمل کنند.

گفتنی است هدف از برگزاری این کلاسها آموزش رای دهی به زنان و رفع مشکلات احتمالی که بر سر راه شرکت آنان در انتخابات وجود دارد، اعلام شده است.