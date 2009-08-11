برغوثی اهرم خوبی برای فشار بر تشکیلات خودگردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، "آویشای براورمن" وزیر امور اقلیتها در دولت نتانیاهو خواستار استفاده تل آویو از عضو زندانی جنبش فتح در پیشبرد اهداف تل آویو جهت مذاکره با تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

وی گفت : دولت اسرائیل می تواند با بررسی امکان آزادی برغوثی و بهره گیری از آن به عنوان یک عامل فشار، موارد قابل طرح در مذاکره با فلسطینیها را در دستور کار خود قرار دهد. به اعتقاد این عضو کابینه رژیم صهیونیستی، این مسئله به ویژه پس از انتخاب برغوثی در کمیته مرکزی جنبش فتح اهمیت ویژه ای یافته است.

این در حالی است که "مروان البرغوثی" از رهبران جنبش فتح در کرانه باختری در سال 2002 میلادی ارتش رژیم صهیونیستی بازداشت و در سال 2004 میلادی به اتهام دست داشتن در چهار عملیات ضد اسرائیلی به حبس ابد محکوم شده است.

این عضو حزب کار کابینه نتانیاهو افزود با توجه به آرایی که برغوثی در انتخابات اخیر کنگره فتح در کرانه باختری کسب کرده، می توان از وی به عنوان یک مهره مهم در پیشبرد مذاکره با فلسطینیها استفاده کرد. به اعتقاد براورمن، این عضو ارشد فتح می تواند بخش میانه رو در رهبری این جنبش را به خوبی هدایت کند.