  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۲۰:۴۵

نامه حدادعادل به احمدی نژاد:

دغدغه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در انتخاب وزیر ارشاد

دغدغه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در انتخاب وزیر ارشاد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به رییس جمهوری، خواسته های اعضای این کمیسیون را از وزیر فرهنگ کابینه دهم اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه دکتر غلامعلی حداد عادل خطاب به  دکتر احمدی‌نژاد آمده است: ضمن عرض سلام و تبریک آغاز دور دوم ریاست جمهوری و با آرزوی توفیقات روزافزون برای جناب‌عالی و همکاران محترم پیرو تشکیل جلسه‌ فراکسیون اصولگرایان و اعلام آمادگی حضرت‌عالی مبنی بر استفاده از پیشنهادها و دیدگاه‌های نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جهت شکل‌گیری کابینه‌ای قوی، کارآمد، انقلابی و متخصص، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت و جایگاه والای فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه رفع مظلومیت از چهره فرهنگ و دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و هم‌چنین اهداف فرهنگی برنامه پنجم توسعه، نکاتی را به استحضار می‌رساند. امید است گشودن باب تعامل کمیسیون فرهنگی و دولت باعث ارتقای همگرایی و توسعه فرهنگ و هنر در کشور اسلامی‌مان گردد.

1- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم، مقابله با جریانات انحرافی در حوزه‌ فرهنگی و زدودن خرافات و موهومات، مقابله با تحرکات ضدفرهنگی انقلاب اسلامی، ساماندهی یارانه‌های بخش فرهنگ و هنر، تدوین لایحه جامع رسانه‌ها، توسعه‌ی فعالیت‌های هنری، سینمایی، رسانه‌ای و فرهنگی تبلیغی و رفع موانع موجود، بازنگری و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور، رفع مشکلات فراروی حج و زیارت تنها بخشی از ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که می‌بایست در دولت دهم اهتمام لازم در این زمینه صورت گیرد.

2- انجام تکالیف و ماموریت‌های فوق‌الذکر می‌طلبد که سکان مدیریت فرهنگی کشور به دست شخصیتی فرهیخته، توانمند، متعهد و صاحب‌نظر در عرصه‌های فرهنگ و هنر و دارای وجاهت و مقبولیت در میان اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه باشد.

3- تحولاتی که در ماه‌های اخیر در جامعه ما و خصوصا در میان بعضی از قشرهای فرهنگی و هنری روی داده، مدیریت این بخش از جامعه را خطیرتر از گذشته ساخته و چالش‌های جدی و جدیدی را پدید آورده است که می‌باید در انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

4- توانایی برقرار نمودن ارتباط با جامعه عظیم فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی مستلزم آشنایی وزیر پیشنهادی با این عرصه گسترده و آگاهی از چالش‌های موجود و هم‌چنین برخورداری از رای و نظر در حوزه‌های فرهنگی است.

اعضای کمیسیون فرهنگی با توجه به این نکات امید دارند با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود به رییس‌جمهور محترم در انتخاب وزیری شایسته کمک نمایند.

توفیقات حضرت‌عالی و همکاران محترم را از خدای سبحان مسألت می‌ نماییم.

کد مطلب 928153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها