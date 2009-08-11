دغدغه های اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در انتخاب وزیر ارشاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه دکتر غلامعلی حداد عادل خطاب به دکتر احمدی‌نژاد آمده است: ضمن عرض سلام و تبریک آغاز دور دوم ریاست جمهوری و با آرزوی توفیقات روزافزون برای جناب‌عالی و همکاران محترم پیرو تشکیل جلسه‌ فراکسیون اصولگرایان و اعلام آمادگی حضرت‌عالی مبنی بر استفاده از پیشنهادها و دیدگاه‌های نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس در جهت شکل‌گیری کابینه‌ای قوی، کارآمد، انقلابی و متخصص، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت و جایگاه والای فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسلامی و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه رفع مظلومیت از چهره فرهنگ و دستیابی به اهداف چشم‌انداز 20 ساله و هم‌چنین اهداف فرهنگی برنامه پنجم توسعه، نکاتی را به استحضار می‌رساند. امید است گشودن باب تعامل کمیسیون فرهنگی و دولت باعث ارتقای همگرایی و توسعه فرهنگ و هنر در کشور اسلامی‌مان گردد.

1- تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم، مقابله با جریانات انحرافی در حوزه‌ فرهنگی و زدودن خرافات و موهومات، مقابله با تحرکات ضدفرهنگی انقلاب اسلامی، ساماندهی یارانه‌های بخش فرهنگ و هنر، تدوین لایحه جامع رسانه‌ها، توسعه‌ی فعالیت‌های هنری، سینمایی، رسانه‌ای و فرهنگی تبلیغی و رفع موانع موجود، بازنگری و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی خارج از کشور، رفع مشکلات فراروی حج و زیارت تنها بخشی از ماموریت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که می‌بایست در دولت دهم اهتمام لازم در این زمینه صورت گیرد.

2- انجام تکالیف و ماموریت‌های فوق‌الذکر می‌طلبد که سکان مدیریت فرهنگی کشور به دست شخصیتی فرهیخته، توانمند، متعهد و صاحب‌نظر در عرصه‌های فرهنگ و هنر و دارای وجاهت و مقبولیت در میان اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه باشد.

3- تحولاتی که در ماه‌های اخیر در جامعه ما و خصوصا در میان بعضی از قشرهای فرهنگی و هنری روی داده، مدیریت این بخش از جامعه را خطیرتر از گذشته ساخته و چالش‌های جدی و جدیدی را پدید آورده است که می‌باید در انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد.

4- توانایی برقرار نمودن ارتباط با جامعه عظیم فرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی مستلزم آشنایی وزیر پیشنهادی با این عرصه گسترده و آگاهی از چالش‌های موجود و هم‌چنین برخورداری از رای و نظر در حوزه‌های فرهنگی است.

اعضای کمیسیون فرهنگی با توجه به این نکات امید دارند با طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود به رییس‌جمهور محترم در انتخاب وزیری شایسته کمک نمایند.

توفیقات حضرت‌عالی و همکاران محترم را از خدای سبحان مسألت می‌ نماییم.