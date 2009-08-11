به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان امشب در دیدار افتتاحیه تورنمنت اوکراین مقابل تیم میزبان در حالی تن به شکست 2 بریک داد که تا 4 دقیقه به پایان این دیدار کار دو تیم با نتیجه تساوی یک بریک پیش می رفت.

در دقیقه 86 "رومن زولیا" زننده گل اول اوکراین و بهترین بازیکن این دیدار از روی یک ضربه کاشته گل دوم تیمش را وارد دوازه ایران کرد تا امیدهای کشورمان از صعود به دیدار فینال تورنمنت اوکراین محروم شوند.

در نیمه دوم این دیدار که به قضاوت "مارکوس اشمیت" از آلمان و در حضور 8 هزار تماشاگر در ورزشگاه "بانداراکا" شهر کی‌یف برگزار شد، تیم کشورمان بازی بهتری را به نمایش گذاشت و موقعیت‌های گلزنی مناسبی بدست آورد اما در زدن ضربات آخر ناکام ماند.

در نیمه دوم تنها بازیکن تعویضی تیم کشورمان کریم انصاریفرد بود که جای خود را به آرش افشین داد.

به این ترتیب تیم فوتبال امید ایران فردا و در دیدار رده بندی این مسابقات با بازنده دیدار آلمان و ترکیه روبرو خواهد شد.