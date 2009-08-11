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۲۰ مرداد ۱۳۸۸، ۲۱:۱۲

بیانیه عقیدتی سیاسی ارتش؛

آزاده سرافراز لشگری با تحمل سختیها الگویی برای سایر آزادگان شد

آزاده سرافراز لشگری با تحمل سختیها الگویی برای سایر آزادگان شد

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه ای شهادت پرافتخار جانباز آزاده امیر سرتیپ خلبان حسین لشگری را به فرمانده معظم کل قوا، آحاد نیروهای مسلح و مردم شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شنیدن خبر فقدان آزاده جانباز امیر سرتیپ حسین لشگری که مدت 18 سال از بهترین دوران زندگی خود را در اسارت رژیم بعثی عراق سپری کرده بود، موجب تأثر و تأسف یکایک کارکنان سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه یاران و همرزمان این شهید عزیز گردید.

شهید لشگری اولین خلبان آزاده ایرانی بود. در زمان اسارت بعثی ها می خواستند قدرت تحمل شکنجه خلبانان ایرانی را با شکنجه و آزار و اذیت او محک بزنند و در نظر داشتند به هر نحو ممکن لشگری را به حرف بیاورند لذا وی را تحت انواع و اقسام شکنجه قرار دادند اما این آزاده سرافراز با توکل به خداوند و تمسک به ائمه معصومین (سلام الله علیهم) همه سختیها را تحمل کرد و الگویی شد برای سایر آزادگان میهن اسلامی.

شهید امیر سرتیپ خلبان حسین لشگری، آزاده رادمردی بود که پس از آزادی و در مراسم تجلیل از وی،مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا فرمودند: لحظه لحظه رنج ها و صبرهای شما پیش خدای متعال ثبت و محفوظ است و پروردگار مهربان این اعمال و حسنات را در روز قیامت که انسان از همیشه نیازمندتر است، به شما باز خواهد گردانید.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران شهادت پرافتخار این جانباز آزاده را - که سرانجام روز یکشنبه گذشته پس از تحمل سالها رنج و درد ناشی از آثار شکنجه و آزار ایام طولانی اسارت در بیمارستان لاله تهران به فیض عظمای شهادت نائل آمد- به فرمانده معظم کل قوا، آحاد نیروهای مسلح، خانواده مکرم شهید لشگری و مردم شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت گفته و علو درجات و همنشینی با ابرار و اولیای الهی را برای آن شهید والامقام از خداوند منان مسئلت می نماید و از عموم مردم شریف تهران دعوت کرده تا در مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک این شهید دلاور که صبح فردا چهارشنبه (21/5/88) در محل ستاد نیروی هوایی ارتش واقع در خیابان پیروزی برگزار می شود، شرکت نمایند.

کد مطلب 928158

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