آزاده سرافراز لشگری با تحمل سختیها الگویی برای سایر آزادگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: شنیدن خبر فقدان آزاده جانباز امیر سرتیپ حسین لشگری که مدت 18 سال از بهترین دوران زندگی خود را در اسارت رژیم بعثی عراق سپری کرده بود، موجب تأثر و تأسف یکایک کارکنان سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران بویژه یاران و همرزمان این شهید عزیز گردید.

شهید لشگری اولین خلبان آزاده ایرانی بود. در زمان اسارت بعثی ها می خواستند قدرت تحمل شکنجه خلبانان ایرانی را با شکنجه و آزار و اذیت او محک بزنند و در نظر داشتند به هر نحو ممکن لشگری را به حرف بیاورند لذا وی را تحت انواع و اقسام شکنجه قرار دادند اما این آزاده سرافراز با توکل به خداوند و تمسک به ائمه معصومین (سلام الله علیهم) همه سختیها را تحمل کرد و الگویی شد برای سایر آزادگان میهن اسلامی.

شهید امیر سرتیپ خلبان حسین لشگری، آزاده رادمردی بود که پس از آزادی و در مراسم تجلیل از وی،مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا فرمودند: لحظه لحظه رنج ها و صبرهای شما پیش خدای متعال ثبت و محفوظ است و پروردگار مهربان این اعمال و حسنات را در روز قیامت که انسان از همیشه نیازمندتر است، به شما باز خواهد گردانید.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران شهادت پرافتخار این جانباز آزاده را - که سرانجام روز یکشنبه گذشته پس از تحمل سالها رنج و درد ناشی از آثار شکنجه و آزار ایام طولانی اسارت در بیمارستان لاله تهران به فیض عظمای شهادت نائل آمد- به فرمانده معظم کل قوا، آحاد نیروهای مسلح، خانواده مکرم شهید لشگری و مردم شهیدپرور ایران اسلامی تبریک و تسلیت گفته و علو درجات و همنشینی با ابرار و اولیای الهی را برای آن شهید والامقام از خداوند منان مسئلت می نماید و از عموم مردم شریف تهران دعوت کرده تا در مراسم تشییع و تدفین پیکر پاک این شهید دلاور که صبح فردا چهارشنبه (21/5/88) در محل ستاد نیروی هوایی ارتش واقع در خیابان پیروزی برگزار می شود، شرکت نمایند.