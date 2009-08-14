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۲۳ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۱

زمان برگزاری مجامع فدراسیون‌های تنیس روی میز و بیسبال اعلام شد

زمان برگزاری مجامع فدراسیون‌های تنیس روی میز و بیسبال اعلام شد

زمان برگزاری مجامع انتخاباتی و عادی فدراسیون‌های تنیس روی میز و بیسبال اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام امور مجامع سازمان تربیت بدنی، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون بیسبال روز 28 مرداد ماه جاری در محل دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی به ریاست عبدالرضا ساور، معاون فرهنگی، حقوقی و امور مجلس سازمان تربیت بدنی برگزار خواهد شد.

در این مجمع گزارش عملکرد سالیانه و تراز مالی این فدراسیون بررسی و تقویم ورزشی سال جدید از سوی اعضای مجمع تصویب می شود.

همچنین مجمع انتخابات فدراسیون تنیس روی میز روز 29 مردادماه در محل آکادمی پینگ پنگ برگزار خواهد شد. شاهرخ شهنازی، رئیس فعلی فدراسیون تنیس روی میز تنها کاندیدای احراز پست ریاست این فدراسیون برای 4 سال آینده است.

کد مطلب 928165

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