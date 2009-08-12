فاصله فوتبال آسیا و اروپا زیاد است/ از نظر بدنی ضعیف تر از اوکراین بودیم

محمد فنایی، سرپرست تیم فوتبال امید فوتبال ایران که پس از شکست 2 بریک این تیم مقابل اوکراین با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با بیان این مطلب افزود: مقابل تیمی بازی کردیم که جوانان این کشور قهرمان اروپا هستند و از کلاس بالاتری نسبت به فوتبال آسیا برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه دیدار مقابل تیم‌هایی چون اوکراین می تواند از نظر روحی و روانی تیم امید ایران را تقویت کند، افزود: تیم اوکراین از قدرت بدنی قابل توجهی برخوردار بود و شاید انتظار می رفت تیم ما با نتیجه سنگین‌تری مقابل این تیم تن به شکست دهد اما دوندگی و تلاش بازیکنان امید اجازه نداد تا حریف که از امتیاز میزبانی و تماشاگر برخوردار بود فوتبال یک طرفه‌ای را به نمایش بگذارد.

سرپرست تیم فوتبال امید ایران خاطر نشان کرد: در این دیدار هر تیم مجاز بود از 9 تعویض خود استفاده کند که تیم ما به دلیل محدودیت در تعداد بازیکنان تنها 2 بار دست به تعویض زد اما سرمربی تیم اوکراین در طول مسابقه 9 بازیکن خود را تعویض کرد و در واقع مقابل دو تیم از اوکراین بازی کردیم.

فنایی با تمجید از فوتبال تاکتیکی تیم امید ایران مقابل اوکراین اظهار داشت: این دیدار نشان داد بازیکنان رفته رفته به هماهنگی تیمی دست می یابند و می توانیم در دیدارهای آینده به نتایج این تیم امیدوار باشیم.

وی ضعف قدرت بدنی را مهمترین عامل در شکست مقابل اوکراین عنوان کرد و افزود: تیم حریف به لحاظ فیزیک بدنی کاملا برتر از تیم ما بود و در اغلب نبردهای تن به تن برنده می شد که باید روی این نقطه ضعف تیم بیشتر کار کنیم.