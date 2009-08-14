بی توجهی به شناسنامه برنجهای وارداتی و سختگیری نسبت به تحقیقات داخلی!

جلوی سرعت روند توسعه فناوری به دلیل ریسک پذیر بودن آن گرفته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رجایی پنجشنبه در مراسم افتاحیه همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران وجود تفکرات متضاد در زمینه توسعه فناوری در کشور را از چالشهای مهم در این حوزه ذکر کرد و گفت: برخی بر این باورند که باید جلوی سرعت روند توسعه فناوری را به دلیل ریسک پذیر بودن آن گرفته شود و برخی معتقدند باید به سرعت جلو برویم و موانع و خطرات را رفع کنیم.

وی افزود: در دیدگاه اول باید کلیه سیستمها را متوقف کرد و در نگرش دوم باید به سرعت در حوزه های مختلف علمی پیش برویم تا به قله های علم و فناوری دست یابیم.

رجایی با ابراز تاسف از اینکه تاکنون دیدگاه اول در کشور حاکم بوده است، اظهار داشت: حاکم بودن این نگرش باعث شده است بسیاری از تحقیقات در کتابخانه ها و مجموعه های بایگانی باقی بماند. این امر باعث رشد هشت درصدی در حوزه علم و مواجه شدن با چالشهای بی شمار در مسیر دستیابی به قله علم و فناوری شده است.

لزوم قانون زدایی درباره قوانین بازدارنده توسعه فناوری

رجایی نسبت به ادامه این روند ابراز نگرانی کرد و ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقرراتی که در این زمینه تدوین شده بازدارنده است و لازم است در این زمینه قانون زدایی و مقررات زدایی آغاز شود. اجرایی شدن این امر مستلزم داشتن ابزارهایی است تا کمک کند دیدگاهها و نگرشهای بسته ای که در برخی محیطها وجود دارد برطرف شود و بتواند راههای رسیدن به قله های فناوری را هموار کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: اگر ایران می خواهد در معاملات سیاسی به روش صحیحی پیش برود باید در بخش هوا و فضا پیشرو باشد و سهمی از بازارهای جهانی را از آن خود کند.

وی رسیدن به افق 1404 را از دیگر زمینه های موفقیت ایران در معاملات سیاسی ذکر و خاطرنشان کرد: طبق افق 1404 ایران باید موفق به تولید 300 میلیون تن مواد کشاورزی و غذایی شود این در حالی است که در حال حاضر 104 میلیون تن مواد کشاورزی تولید می شود.

رجایی میزان زمینهای مستعد کشاورزی موجود در کشور را 16 هزار هکتار دانست و تاکید کرد: اینکه آیا زمینه های موجود مستعد تولید این میزان مواد کشاورزی است یا خیر و بهترین روش برای پر کردن فاصله 5/3 تن در هکتار تا 11 تن در هکتار کدام است، سئوالاتی است که باید متخصصان و فعالان در زمینه بیوتکنولوژی پاسخ دهند تا با استفاده از فناوریهای نوین بهترین روش را انتخاب کنیم.

بی توجهی به شناسنامه برنجهای وارداتی و سختگیری نسبت به تحقیقات داخلی!

رجایی به تحقیقات محققان کشور در زمینه تولیدات کشاورزی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر بدون توجه به شناسنامه و گواهی تولید برنج کشورها، اقدام به واردات این محصول می کنیم که این امر باعث شده است در عرصه تولید برنج آسیبهای جدی وارد شود.

وی اضافه کرد: این امر در حالی صورت می گیرد که وقتی تحقیقاتی در این زمینه انجام می شود بحثها و مخالفتهای فراوانی با آن می شود و استفاده از شیوه های نوین در تولید برنج ناممکن خوانده می شود.

اعلام مجلس برای رفع موانع در حوزه بیوتکنولوژی

به گزارش مهر، رجایی وارد شدن در عرصه قانون ایمنی زیستی را یکی از افتخارات کمیسیون کشاورزی مجلس ذکر و تاکید کرد: این قانون یکی از قوانین مترقی و جدید در حوزه کشاورزی است که این کمیسیون در آن وارد شده است و با تلاش در این زمینه موفق به تصویب آن شده است. این قانون به شورای نگهبان ارسال شده است که امیدواریم به زودی مورد تایید این شورا قرار گیرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس توجه به فناوریهای نوین و بها دادن به بخش خصوصی را از جمله رویکردهای قانون جدید ایمنی زیستی عنوان کرد و گفت: هیچ دلیلی وجود ندارد که در تدوین قوانین حق مردم یک جانبه دیده شود و در آن مواردی در نظر گرفته شود که حاکمیت می خواهد چرا که تجربه ثابت کرده است که جاهایی که بخش خصوصی وارد شده است نتایج خوبی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه وظایف هر یک از دستگاههای مرتبط با ایمنی زیستی تعریف شده است، اظهار داشت: ما به عنوان کمیسیون کشاورزی مجلس آمادگی خود را در زمینه رفع مشکلات بیوتکنولوژی اعلام می کنیم. جاهایی که نیاز به مقررات زدایی و قانون زدایی دارد ما در این زمینه کمکهای لازم را ارائه می دهیم.