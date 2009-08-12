معرفی برترینهای تفنگ بادی المپیاد ورزشی دانشگاه پیام نور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در مسابقات انفرادی که شامگاه سه شنبه پایان یافت، نفیسه امینی از قزوین با 382 امتیاز اول شد.
سمیه نجاری از استان مرکزی با 381 امتیاز دوم شد و اسماء سلطان زاده از کرمان با 381 امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داد.
فهیمه الماسی با 373 امتیاز از همدان، لیلا خدابنده لو با 369 امتیاز از همدان و مینا ذوالفقاری پور با 367 امتیاز از قزوین به ترتیب در ردهها چهارم تا ششم قرار گرفتند.
بیرجند - خبرگزاری مهر: مسابقات انفرادی تفنگ بادی دومین دوره المپیاد ورزشی دختران دانشگاه پیام نور با معرفی برترینها پایان یافت.
به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، در مسابقات انفرادی که شامگاه سه شنبه پایان یافت، نفیسه امینی از قزوین با 382 امتیاز اول شد.
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