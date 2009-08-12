به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "اورست" پنجشنبه 22 مرداد ساعت 22 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم کانادایی را گرام کمپبل سال 2007 با بازی اریک جانسن، جاسن پریستلی، ویلیام شاننر و لیزلی هاپ ساخت. "اورست" داستان اولین گروه کوهنوردان کانادایی است که در تلاش برای فتح بلندترین قله جهان در اثر مشکلاتی دچار اختلاف می‌شوند.

فیلم تلویزیونی "چشم‌های نامحسوس" جمعه 23 مرداد ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی سیدمحسن موسویان و تهیه‌کنندگی علی‌اصغر صدیقی تهیه شده و بهمن دان، کیانوش گرامی، فردوس کاویانی، زهرا اویسی و مجید حاجیزاده بازیگران آن هستند. "چشم‌های نامحسوس" داستان دو راننده یک اتوبوس است که یکی پایبند به قانون است و دیگری نه.

نمایی از فیلم "چشم‌های نامحسوس"

فلم سینمایی "با گامری بستنی‌فروش" پنجشنبه 22 مرداد ساعت 14:30 از شبکه دو پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره چند کودک است که برای خوشحال کردن دوست بیمارشان تصمیم می‌گیرند سیرکی کوچک راه بیندازند. آنها برای این کار به باغ وحش می‌روند تا صدای حیوانات را ضبط کنند، اما متوجه می‌شوند چند حیوان در آنجا به سرقت رفته است.

فیلم سینمایی "شکارچی ذهن" ساخته رنی هارلین پنجشنبه 22 مرداد ساعت 23:40 از شبکه دو پخش می‌شود که ول کیلمر و کریستین اسلیتر در آن بازی کرده‌اند و در خلاصه داستان فیلم آمده است: شش مامور باسابقه پلیس آمریکا قرار است در دوره‌ای آموزشی در جریان برخی جنایت‌ها قرار بگیرند و با استفاده از شواهد و قرائن راز آنها را کشف کنند.

فیلم "تعلیم درخت کوچک" جمعه 23 مرداد ساعت 14:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم روایتگر پسری 9 ساله است که پدر و مادرش را در جنگ از دست داده و برای ادامه زندگی قرار است به خانه مادربزرگ و پدربزرگش در کوهستان برود، اما به دلیل نژادپرستی حاکم بر آنجا از نعمت مدرسه رفتن محروم می‌شود.

فیلم تلویزیونی "جمعه داغ" به کارگردانی احمد دیری و تهیه‌کنندگی امیرحسین شریفی جمعه 23 مرداد ساعت 17:30 روی آنتن شبکه دو می‌رود. در این فیلم جمشید گرگین، حسین محجوب، لیلا زارع و مازیار فیروزمند بازی کرده‌اند و داستان آن درباره یک شرکت پخش داروهای آلوده است. مدیر شرکت متواری می‌شود و از سوی نیروی انتظامی تحت تعقیب قرار می‌گیرد...

فیلم تلویزیونی "اشتباه محض" پنجشنبه 22 مرداد ساعت 20:30 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی منوچهر هادی تهیه شده و آرش مجیدی، شهره لرستانی، رضا بابک و شهین تسلیمی در آن بازی کردند. داستان "اشتباه محض" درباره جوانی است که همسرش را در حادثه‌ای از دست می‌دهد و به دختر خاله خود مظنون می‌شود که همکار وی در شرکت پدر است.

نمایی از فیلم "رودخانه یخزده"

فیلم سینمایی "رودخانه یخزده" جمعه 23 مرداد ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم آمریکایی را کورتنی هانت سال 2008 به مدت 97 دقیقه ساخت و در آن ملیسا لئو، میستی یوفام، چارلی مک درموت، مایکل کیف و جیمز رلی بازی کردند. "رودخانه یخزده" نامزد دو اسکار بهترین بازیگر زن نقش دوم و فیلمنامه شد.

این فیلم کسب جایزه منتقدان جشنواره هامبورگ و جایزه بهترین فیلم درام جشنواره ساندنس را هم در کارنامه دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: زنی در در یک شهر مرزی میان آمریکا و کانادا همراه دو پسرش زندگی می‌کند، در حالی که شوهرش یک هفته‌ای است آنها را ترک کرده و به خانه برنگشته است. او به تنهایی از پس مخارج خانه برنمی‌آید و...

فیلم سینمایی "گنج نیبلونگ" جمعه 23 مرداد ساعت 14:20 از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم آلمانی را رالف هوتنر سال 2008 با بازی بنجامین سدلر، بتینا زیمرمان، هارک بوهم و استفن کمپ‌رایت ساخت و در داستان آن آمده است: در زمستان سرد و یخبندان سال 775 میلادی پس از مدت‌ها جستجو کارل کبیر گنجی را که به دنبال آن بود را به دست می‌آورد...