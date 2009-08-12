عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- گزارش های رسانه ای پاکستان حکایت از سه حمله به تاسیسات هسته ای پاکستان توسط ستیزه جویان این کشور دارد.

-نمایندگان مجلس انگلیس : بریتانیا نباید مکانی امن برای دشمن باشد.

- ترکیه اولین نیروگاه اتمی خود را می سازد.

- آمریکا و سوریه گفتگوهایشان را درباره "ثبات" درعراق از سر خواهند گرفت.

- حداقل 30 نفر در دور جدید درگیرهای سودان کشته شدند.

- گفتگوهای عراق و ترکیه در باره تبادل اطلاعات درباره پ.ک.ک

- آمریکا در صدد آموزش هدایت کننده های هواپیماهای بدون سرنشین از زمین است.

- در صورت پیروزی حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آمریکا به دنبال ایجاد یک پست رئیس اجرایی است.

- وزیر خارجه ترکیه از آمادگی کشورش برای در اختیار گذاشتن فناوری مصرف آب در اختیار عراق خبر داد.

-روزنامه حریت در تحلیلی ورود چهره های جدید در کادر رهبری جنبش فتح را عاملی برای پیشبرد روند صلح در خاورمیانه دانست.

-روزنامه میدل ایست در تحلیلی برنامه هسته ای ایران، بحران عراق، صلح خاورمیانه، بحران مالی کشورهای حوزه خلیج فارس، و سیستم مالی عربستان را پنج چالش مهم در خاورمیانه عنوان کرد.