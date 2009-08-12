عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- گزارش های رسانه ای پاکستان حکایت از سه حمله به تاسیسات هسته ای پاکستان توسط ستیزه جویان این کشور دارد.
-نمایندگان مجلس انگلیس : بریتانیا نباید مکانی امن برای دشمن باشد.
- ترکیه اولین نیروگاه اتمی خود را می سازد.
- آمریکا و سوریه گفتگوهایشان را درباره "ثبات" درعراق از سر خواهند گرفت.
- حداقل 30 نفر در دور جدید درگیرهای سودان کشته شدند.
- گفتگوهای عراق و ترکیه در باره تبادل اطلاعات درباره پ.ک.ک
- آمریکا در صدد آموزش هدایت کننده های هواپیماهای بدون سرنشین از زمین است.
- در صورت پیروزی حامد کرزای در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آمریکا به دنبال ایجاد یک پست رئیس اجرایی است.
- وزیر خارجه ترکیه از آمادگی کشورش برای در اختیار گذاشتن فناوری مصرف آب در اختیار عراق خبر داد.
-روزنامه حریت در تحلیلی ورود چهره های جدید در کادر رهبری جنبش فتح را عاملی برای پیشبرد روند صلح در خاورمیانه دانست.
-روزنامه میدل ایست در تحلیلی برنامه هسته ای ایران، بحران عراق، صلح خاورمیانه، بحران مالی کشورهای حوزه خلیج فارس، و سیستم مالی عربستان را پنج چالش مهم در خاورمیانه عنوان کرد.
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