15 هزار مشترک گاز در خراسان جنوبی پذیرش می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن افتخاری سه شنبه شب در نشست مطبوعاتی به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: حرفه خبرنگاری بسیار ارزشمند است و با وجود مشکلات بالا حرفه‌ با ارزشی است.

وی ادامه داد: خبرنگاران یک آینه تمام ‌نما برای مسئولان هستند و می ‌توانند با نظارت به کارهای مسئولان آنها را در پیشبرد اهدافشان کمک کنند.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه صنعت گاز نقش اساسی در پیشرفت و توسعه استان دارد، افزود: صنعت گاز نقش اساسی در زیرساخت و توسعه اقتصادی استان دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

افتخاری ‌با اشاره به اینکه تاکنون 80 درصد از نانوایی‌های شهرستان بیرجند گاز سوز شده اند، افزود: در آینده نزدیک دو نیروگاه استان و شهرک ها و صنایع بزرگ استان به نعمت گاز طبیعی متصل خواهند شد.

وی‌ با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال در خراسان جنوبی تعداد هفت هزار و 520 انشعاب نصب شده است، تصریح کرد: تاکنون 92 درصد برنامه کاری شرکت در این زمینه انجام شده که تا پایان شهریور ماه به صورت کامل اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی به پذیرش هشت هزار و 580 مشترک گاز از ابتدای امسال تاکنون در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون 20 هزار علمک در دو شهر بیرجند و قاین نصب شده است که تعداد 34 هزار مشترک می ‌توانند از نعمت گاز استفاده کنند.