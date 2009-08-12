به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار میرفیصل باقرزاده شامگاه سه شنبه در همایش تخصصی و محتوایی پارک موزه دفاع مقدس استان سمنان گفت: ساخت موزه‌ های دفاع مقدس به نوآوری نیاز دارد.

وی با بیان اینکه طراحی بسیاری از موزه ها انجام شده است، گفت: هنر، نوآوری و خلاقیت هنرمندان در ساخت این موزه ها نیاز است و به هیچ وجه کارهای تکراری در این موزه‌ها پذیرفتنی نیست.

وی با تاکید بر اینکه باید موزه های دفاع مقدس در استانهای مختلف با طراحی نو و متفاوت از دیگر موزه ها باشد، گفت: موزه‌های استانهای مختلف کشور باید دارای تنوع باشد.

باقرزاده با اشاره به اینکه در موزه های دفاع مقدس هر استان عملیاتهای دفاع مقدس بازسازی می شود، گفت: در پارک موزه تهران چهار عملیات شامل ثامن الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس به نمایش درخواهد آمد .

به گفته وی، عملیات عبور از جنگل در گلستان، عبور از رودخانه در مازندران، عبور از دریا در استانهای جنوبی، عبور از مرداب در گیلان، عبور از کانال در اراک، عبور از کوهستان در لرستان، شهرکرد و چهارمحال و بختیاری و عبور از رمل و شن‌زار در سمنان در این پارک‌ موزه های دفاع مقدس بازسازی می‌شود.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشها‌ی دفاع مقدس عنوان کرد: موزه ها باید جلوه ای خاص از دوران دفاع مقدس باشند و در ساخت موزه های دفاع مقدس باید سازه هایی ایجاد شود که غفلت را از انسانها دور سازد.